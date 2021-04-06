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Dışarıdan yemek söylerken dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı: Zehirliyor

Zaman zaman dışarıdan yemek söylüyoruz. çeşitli uygulamalarla evimize kadar gelen sıcak yemekler büyük kolaylık sağlıyor ancak bir yandan da tehlike oluşturuyor. dışarıdan yemek siparişi verirken nelere dikkat etmek gerekiyor. Detayları muhabiri aktardı.

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Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Dışarıdan yemek söylerken dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı: Zehirliyor

Bildiğimiz güvendiğimiz restoranlarda gönül rahatlığıyla yemek yiyebiliyoruz ancak özellikle döneminde eve sipariş vermeye çok alıştık.

Ama dikkatli olmak gerekiyor çünkü balık, mantar, tavuk gibi gıdalar zehirlenmeye yol açabiliyor.

Yemeklerin içindeki bazı besinler alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor.

Dışarıdan sipariş edilen yemeklerde en çok gıda zehirlenmesine neden olan besin tavuk.

Dışarıdan yemek söylerken dikkat! DIŞARIDAN YEMEK SÖYLERKEN DİKKAT!

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