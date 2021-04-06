Dışarıdan yemek söylerken dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı: Zehirliyor
Zaman zaman dışarıdan yemek söylüyoruz. çeşitli uygulamalarla evimize kadar gelen sıcak yemekler büyük kolaylık sağlıyor ancak bir yandan da tehlike oluşturuyor. dışarıdan yemek siparişi verirken nelere dikkat etmek gerekiyor. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.
ÖZEL HABER A Haber
Bildiğimiz güvendiğimiz restoranlarda gönül rahatlığıyla yemek yiyebiliyoruz ancak özellikle pandemi döneminde eve sipariş vermeye çok alıştık.
Ama dikkatli olmak gerekiyor çünkü balık, mantar, tavuk gibi gıdalar zehirlenmeye yol açabiliyor.
Yemeklerin içindeki bazı besinler alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor.
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Dışarıdan sipariş edilen yemeklerde en çok gıda zehirlenmesine neden olan besin tavuk.