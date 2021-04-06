Vatandaşlar aşı ile ilgili birçok orunun yanıtını merak ediyor. Aşı olduktan sonra virüs bulaştırılır mı? Koruma ne zaman başlar? Antikoruma baktırmam gerekir mi? Koronavirüs geçirenler aşı olmalı mı? İkinci doz aşı için farklı aşı seçilebilir mi? Kanser hastaları hangi aşıyı yaptırmalı? Alerjisi olanlar BioNTech yaptıramaz mı?

İşte aşı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...