Son dakika: Aşıya giderken bunlara dikkat! İşte koronavirüs aşıları ile ilgili merak edilen soruların yanıtları
Son dakika haberi... Aşı olduktan sonra virüs bulaştırılır mı? Koruma ne zaman başlar? Antikoruma baktırmam gerekir mi? Koronavirüs geçirenler aşı olmalı mı? İkinci doz aşı için farklı aşı seçilebilir mi? Kanser hastaları hangi aşıyı yaptırmalı? Alerjisi olanlar BioNTech yaptıramaz mı? İşte aşı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Vatandaşlar aşı ile ilgili birçok orunun yanıtını merak ediyor. Aşı olduktan sonra virüs bulaştırılır mı? Koruma ne zaman başlar? Antikoruma baktırmam gerekir mi? Koronavirüs geçirenler aşı olmalı mı? İkinci doz aşı için farklı aşı seçilebilir mi? Kanser hastaları hangi aşıyı yaptırmalı? Alerjisi olanlar BioNTech yaptıramaz mı?
İşte aşı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
AŞILANDIM VİRÜS BULAŞTIRIR MIYIM?
Aşı olan kişiler de hastalığa yakalanabilir ve virüsü başkalarına bulaştırabilir. Bu yüzden aşıdan sonra da maske, mesafe, hijyen kuralına uymak gerekir. Ancak veriler aşının ağır hastalık ve ölümü büyük ölçüde engellediğini gösteriyor
KORUMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sinovac aşısında ikinci dozdan sonra 15 gün geçmesi gerekiyor. BioNTech aşısında da ikinci dozu beklemek gerekiyor.
ANTİKORUMA BAKTIRAYIM MI?
Aşının koruyuculuğunu tek başına antikorlara bağlamamak gerekiyor. Aşı ile elde edilen bağışıklık, sadece antikor testleri ile anlaşılabilecek bir şey değil. Yaptırmak gereksiz.
KORONA GEÇİRDİM, AŞI OLAYIM MI?
Hastalığı geçirdikten sonraki üç ay içinde aşı yaptırmaya hiç gerek yok. Korona geçirenlere altı aydan sonra yapılan tek doz aşı bağışıklık sisteminde hatırlatma etkisi yapacağı için oldukça güçlü bir antikor oluşturuyor.
İKİNCİ DOZ İÇİN FARKLI AŞI SEÇEBİLİR MİYİM?
İkinci dozun farklı olması tercihe değil mecburiyetlere bağlı olabilir. Genel olarak aşılamada bağışıklık sistemine hangi antijeni tanıttıysanız tam ve kalıcı bir etki oluşturması için ikinci dozu da aynı aşıdan yaptırmak gerekir.
KANSER HASTASIYIM, HANGİ AŞIYI YAPTIRAYIM?
Bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişilerde bağışıklık sistemi zayıflar. Bu kişiler, aşılara daha zayıf cevap verir. Böyle bakınca bağışıklık cevabının daha yüksek olduğunu bildiğimiz BioNTech aşını tavsiye edebiliriz. Ama bu, CoronaVac aşısının etkisiz olacağı anlamına gelmez.
ALERJİM VAR, BIONTECH YAPTIRAMAZ MIYIM?
Gözlemler alerjik reaksiyon görülme oranının, BioNTech de biraz daha fazla olabileceğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı BioNTech aşısının ilk dozunda ağır alerjik reaksiyon geçirenlere ikinci dozun yapılmaması kararını aldı.