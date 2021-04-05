Darbe imalı bildiride adı geçen emekli tuğamiral Türker Ertürk kimdir? AK Parti Hükümeti'ni hedef alan ve 104 emekli amiral imzasının olduğu darbe imalı bildiride; emekli tuğamiral Türker Ertürk de yer alıyor.



Türker Ertürk'ün, İslami değerlere karşı olumsuz bakışı dikkat çekiyor. Türker Ertürk, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması PYD'ye de açıktan destek veriyor.

TÜRKER ERTÜRK, MİRAÇ KANDİLİ'NDEN RAHATSIZ OLDU



Emekli tuğamiral Türker Ertürk; 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Erzincan Garnizonu Komutanı Tümgeneral Davut Ala'nın Miraç Kandili için tebrik kartı hazırlamasından rahatsız olmuştu.

ERTÜRK: "DOĞRUYSA YAZIKLAR OLSUN!"



Türker Ertürk; 25 Mart 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulundu ve Tümgeneral Davut Ala'nın imzasının bulunduğu Miraç Kandili tebrik kartını paylaştı.

Ertürk, "Bu doğru mu bilemiyorum. Çünkü karalamak için montaj da olabilir. Ama doğruysa yazıklar olsun!" iddiasında bulundu.