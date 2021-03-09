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AK Parti'den "Ekrem İmamoğlu" krizine yorum: İttifakın itirafı

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun Başkanı ve Genel Başkanı 'ı etiketleyerek Günü'nü kutlamasına peş peşe tepkiler geldi. Siyasiler İmamoğlu'nun mesajını ittifakın itirafı olarak yorumladı.

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Giriş Tarihi: 09.03.2021
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AK Parti'den Ekrem İmamoğlu krizine yorum: İttifakın itirafı

'nda krize neden olan gelişme cephesinde , HDP ve iş birliğinin itirafı olarak yorumlandı.

Milletvekili , "Gizli bir ittifak yokmuş gibi davranıyorlar ama bir ittifak var. Milletin vidanına bırakıyorum." dedi.

DEŞİFRE ETTİ

Milletvekili , "Ekrem İmamoğlu, Pervin Buldan ile Akşeneri aynı tweette buluşturarak ittifakı deşifre etti diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin milliyetçi tabanından İmamoğlu'na sert eleştiriler gelmesine rağmen Akşener'in tansiyonu düşürmeye dönük ılımlı mesajları da tepkilere neden oldu.

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