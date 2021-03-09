Türk siyasetinin dönüm noktası: 9 Mart 2003! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyeri

BİR BAŞARI HİKAYESİ

O günden bu yana çok şeye tanık oldu Türkiye! Teröre de darbeye de en korkunç saldırılara da! Ama millet dik durmasını bildi! Eğilmedi! Tanklara jetlere bombalara karşı elleriyle tırnaklarıyla savaştı, çok yoruldu, evet çok canlar verildi, çok yiğit toprağa düştü ama hainlere geçit verilmedi! Bir başarı hikayesiydi bu! Eğitimde sağlıkta sosyal alanda yani eski Türkiye'den kalma çözülememiş üstü kapatılmış ne kadar sorunu varsa çözüldü o tarihten sonra!