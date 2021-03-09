Türk siyasetinin dönüm noktası: 9 Mart 2003! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyeri
Üzerinden tam 18 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tam 18 yıl önce bugün Siirt'te milletvekili seçildi. Peki o dönemde neler yaşandı? A Haber muhabiri Ahmet Çelik Siirt’ten aktardı.
TARİH : 9 MART 2003...
Bu tarih önemliydi. Önemliydi, çünkü AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın ve dahi milletin 18 yıllık iktidar yolculuğu o gün başladı! Millet, o yolculuk boyunca her anı gördü! Tek tek not etti! Ve karar verdi!
AK PARTİ LİDERSİZ BIRAKILDI
Yasaklı yıllardı! 2002'de yüzde 34'le iktidara gelen AK Parti Meclis'te lidersiz yani Erdoğan'sız bırakılmıştı! Lider hayattaydı ama birileri seçilmesini siyaseten yasaklamıştı! Utanç tam 116 g��n sürdü. Zorunlu bekleyiş bitti. Recep Tayyip Erdoğan 9 Mart 2003'teki ara seçimde eşi Emine Erdoğan'ın memleketi Siirt'ten milletvekili seçildi.
BİR BAŞARI HİKAYESİ
O günden bu yana çok şeye tanık oldu Türkiye! Teröre de darbeye de en korkunç saldırılara da! Ama millet dik durmasını bildi! Eğilmedi! Tanklara jetlere bombalara karşı elleriyle tırnaklarıyla savaştı, çok yoruldu, evet çok canlar verildi, çok yiğit toprağa düştü ama hainlere geçit verilmedi! Bir başarı hikayesiydi bu! Eğitimde sağlıkta sosyal alanda yani eski Türkiye'den kalma çözülememiş üstü kapatılmış ne kadar sorunu varsa çözüldü o tarihten sonra!
PANDEMİYE RAĞMEN BÜYÜYEN TÜRKİYE
Türkiye'nin büyüdüğü milletin büyüdüğü bir hikaye yazıldı! Ve bugün, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir yol var Türkiye'nin önünde. Cumhur İttifakı; milletiyle, bayrağıyla, öyküsüyle, devletiyle, daha da büyüyeceği daha da güçleneceği bir süreçte yoluna devam ediyor.
Türkiye pandemiye rağmen büyüyor, oyun kuruyor, masaya oturuyor dahası sahaya iniyor.