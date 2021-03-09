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Türk siyasetinin dönüm noktası: 9 Mart 2003! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyeri

Üzerinden tam 18 yıl geçti. Başkan tam 18 yıl önce bugün 'te milletvekili seçildi. Peki o dönemde neler yaşandı? muhabiri Siirt’ten aktardı.

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Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Türk siyasetinin dönüm noktası: 9 Mart 2003! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyeri

Türk siyasetinin dönüm noktası 9 Mart 2003. 'nin kaderini değiştiren tarih... Bugün Başkan Erdoğan'ın 'ten milletvekili seçilmesinin 18. yıl dönümü.

TARİH : 9 MART 2003...

Bu tarih önemliydi. Önemliydi, çünkü 'nin, 'ın ve dahi milletin 18 yıllık iktidar yolculuğu o gün başladı! Millet, o yolculuk boyunca her anı gördü! Tek tek not etti! Ve karar verdi!

AK PARTİ LİDERSİZ BIRAKILDI

Yasaklı yıllardı! 'de yüzde 34'le iktidara gelen AK Parti Meclis'te lidersiz yani Erdoğan'sız bırakılmıştı! Lider hayattaydı ama birileri seçilmesini siyaseten yasaklamıştı! Utanç tam 116 g��n sürdü. Zorunlu bekleyiş bitti. Recep Tayyip Erdoğan 9 Mart 2003'teki ara seçimde eşi 'ın memleketi Siirt'ten milletvekili seçildi.

BİR BAŞARI HİKAYESİ

O günden bu yana çok şeye tanık oldu Türkiye! Teröre de darbeye de en korkunç saldırılara da! Ama millet dik durmasını bildi! Eğilmedi! Tanklara jetlere bombalara karşı elleriyle tırnaklarıyla savaştı, çok yoruldu, evet çok canlar verildi, çok yiğit toprağa düştü ama hainlere geçit verilmedi! Bir başarı hikayesiydi bu! Eğitimde sağlıkta sosyal alanda yani eski Türkiye'den kalma çözülememiş üstü kapatılmış ne kadar sorunu varsa çözüldü o tarihten sonra!

PANDEMİYE RAĞMEN BÜYÜYEN TÜRKİYE

Türkiye'nin büyüdüğü milletin büyüdüğü bir hikaye yazıldı! Ve bugün, ile yeni bir yol var Türkiye'nin önünde. ; milletiyle, bayrağıyla, öyküsüyle, devletiyle, daha da büyüyeceği daha da güçleneceği bir süreçte yoluna devam ediyor.

Türkiye pandemiye rağmen büyüyor, oyun kuruyor, masaya oturuyor dahası sahaya iniyor.

Türk siyasi tarihinin kırılma noktası TÜRK SİYASİ TARİHİNİN KIRILMA NOKTASI
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