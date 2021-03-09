Türkiye'nin yerli elektrikli traktörü A Haber'de! Özellikleri neler?

PROJENİN İKİNCİ KISMI

Yol, "Bu bir TAGEM projesinin ikinci kısmı. İlk yaptığımız traktörü Cumhurbaşkanımız tarafından Polatlı'da test edildi. Bu aynı proje içerisinde yapılmış ikinci traktörümüz. Bu traktörde aslında nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağını da gördük. Hedefine ulaşan bir araştırma geliştirme projesiydi. Bu traktör şu anda seri üretime hazır değil seri üretime hazır olan 320 beygirlik büyük traktörümüz. Bu traktör de 2022'nin başında seri üretime hazır olacak." dedi.