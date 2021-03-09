09 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Türkiye'nin yerli elektrikli traktörü A Haber'de! Özellikleri neler?

Türkiye'nin yerli elektrikli traktörü A Haber'de! Özellikleri neler?

Yerli elektrikli traktörün seri üretimine Haziran ayında geçilecek. Yirmi dakikada şarj olan ve beş saat çalışabilen traktörler için ön siparişler de alındı. Detayları 'nden muhabiri aktardı. Şirket sahibi A Haber canlı yayınında traktörü kullanarak özelliklerini anlattı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
ABONE OL
Türkiye'nin yerli elektrikli traktörü A Haber'de! Özellikleri neler?

Haziran'da seri üretime geçilecek traktör için siparişler alındı. Peki yerli elektrikli traktörün özellikleri neler?

Türkiye'nin yerli elektrikli traktörü A Haber'de! Özellikleri neler?

A Haber muhabiri Hakan Süer detayları aktardı. Şirket sahibi Önder Yol A Haber canlı yayınında traktörü kullanarak özelliklerini anlattı.

Türkiye'nin yerli elektrikli traktörü A Haber'de! Özellikleri neler?

PROJENİN İKİNCİ KISMI

Yol, "Bu bir TAGEM projesinin ikinci kısmı. İlk yaptığımız traktörü Cumhurbaşkanımız tarafından Polatlı'da test edildi. Bu aynı proje içerisinde yapılmış ikinci traktörümüz. Bu traktörde aslında nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağını da gördük. Hedefine ulaşan bir araştırma geliştirme projesiydi. Bu traktör şu anda seri üretime hazır değil seri üretime hazır olan 320 beygirlik büyük traktörümüz. Bu traktör de 2022'nin başında seri üretime hazır olacak." dedi.

Türkiye'nin yerli elektrikli traktörü A Haber'de! Özellikleri neler?

7-8 SAAT ÇALIŞACAK

Traktörün özelliklerini anlatan Yol, "Her araç gibi elektrikli traktör de bilim meselesi. Bizim hesabımız şu anda bu traktörlerin 7-8 saat çalışmaları üzerinde. 90 dakikada şarj edilebilecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yerli elektrikli traktörü A Haber'de! Özellikleri neler?

A Haber canlı yayınında deneme sürüşü yapıldı.

Türkiye'nin yerli elektrikli traktörü A Haber'de! Özellikleri neler?

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA