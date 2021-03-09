Türkiye'nin yerli elektrikli traktörü A Haber'de! Özellikleri neler?
Yerli elektrikli traktörün seri üretimine Haziran ayında geçilecek. Yirmi dakikada şarj olan ve beş saat çalışabilen traktörler için ön siparişler de alındı. Detayları Kocaeli'nden A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Şirket sahibi Önder Yol A Haber canlı yayınında traktörü kullanarak özelliklerini anlattı.
Haziran'da seri üretime geçilecek traktör için siparişler alındı. Peki yerli elektrikli traktörün özellikleri neler?
A Haber muhabiri Hakan Süer detayları aktardı. Şirket sahibi Önder Yol A Haber canlı yayınında traktörü kullanarak özelliklerini anlattı.
PROJENİN İKİNCİ KISMI
Yol, "Bu bir TAGEM projesinin ikinci kısmı. İlk yaptığımız traktörü Cumhurbaşkanımız tarafından Polatlı'da test edildi. Bu aynı proje içerisinde yapılmış ikinci traktörümüz. Bu traktörde aslında nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağını da gördük. Hedefine ulaşan bir araştırma geliştirme projesiydi. Bu traktör şu anda seri üretime hazır değil seri üretime hazır olan 320 beygirlik büyük traktörümüz. Bu traktör de 2022'nin başında seri üretime hazır olacak." dedi.
7-8 SAAT ÇALIŞACAK
Traktörün özelliklerini anlatan Yol, "Her araç gibi elektrikli traktör de bilim meselesi. Bizim hesabımız şu anda bu traktörlerin 7-8 saat çalışmaları üzerinde. 90 dakikada şarj edilebilecek." ifadelerini kullandı.
A Haber canlı yayınında deneme sürüşü yapıldı.