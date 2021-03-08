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Son dakika: Diyarbakır'da yürekli annelerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Onu şiddetle kınıyoruz

Son dakika haberi... Bugün ... annelerini bir kere daha saygıyla hatırlayıp hatırlatıyoruz. Yıllarca tabiri caizse bölgenin kanını emen terör örgütü PKK'nın pençelerini o topraklardan sökmeye yemin etmiş cesur anneler, cesur kadınlar onlar. O anneler canlı yayınında Başkanı 'na sert tepki gösterdi. Detayları A Haber muhabiri aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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Son dakika: Diyarbakır'da yürekli annelerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Onu şiddetle kınıyoruz

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü... Diyarbakır annelerini bir kere daha saygıyla hatırlayıp hatırlatıyoruz. Yıllarca tabiri caizse bölgenin kanını emen terör örgütü PKK'nın pençelerini o topraklardan sökmeye yemin etmiş cesur anneler, cesur kadınlar onlar.

Son dakika: Diyarbakır'da yürekli annelerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Onu şiddetle kınıyoruz

O anneler A Haber canlı yayınında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

İşte yürekli annelerin o mesajları;

Son dakika: Diyarbakır'da yürekli annelerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Onu şiddetle kınıyoruz

ANNELERİN EVLAT ÇIĞLIĞI

-8 Mart Kadınlar Günüdür ama onlar bugün istasyon meydanında bağırıp röportaj yapıyorlar.

Son dakika: Diyarbakır'da yürekli annelerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Onu şiddetle kınıyoruz

Benim kadınlar günüm yoktu. Evladım yanımda olsa olur. Benim yüreğim buruk. Üzüntü var gözyaşı var. Oğlum burada olmadan olmaz.

Son dakika: Diyarbakır'da yürekli annelerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Onu şiddetle kınıyoruz

KUTLAMAK İÇİMİZDEN GELMİYOR

-Bütün kadınların gününü kutluyorum. Bizim içimiz buruk evladımızdan ayrıyız. 7 yıldır kızımın yolunu gözlüyorum. Şu anda yürüyüş yapıyorlar ama çocuklarımızı bizden koparıyorlar.

Son dakika: Diyarbakır'da yürekli annelerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Onu şiddetle kınıyoruz

Bu günü kutlamak içimizden gelmiyor. Biz hep buradayız hep burada bekleyeceğiz inşallah zafer bizim olacak.

Son dakika: Diyarbakır'da yürekli annelerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Onu şiddetle kınıyoruz

EKREM İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ

Böyle bir gün olduğuna inanmıyorum. Olsaydı bugün evlatlarımız yanımızda olurdu. Diyoruz ki kadınız anayız nerede bizim hakkımız. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da çağrıda bulunuyorum. Twitter'da Meral Akşener ve Pervin Buldan'ı dile getirip onların kadınlar gününü kutluyor. Diyarbakır annelerini yine dile getirmedi.

Son dakika: Diyarbakır'da yürekli annelerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Onu şiddetle kınıyoruz

YÜREKLİ ANNELERİ NİYE DUYMUYORSUNUZ?

Buradan onu şiddetle kınıyorum çok ayıp yaptığı yeter artık anneleri niye duymuyorsunuz görmüyorsunuz. Buradan şiddetle kınıyoruz.

Son dakika: Diyarbakır'da yürekli annelerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Onu şiddetle kınıyoruz

İTTİFAKI BİR KERE DAHA İTİRAF ETTİLER

CHP ile HDP ittifak içinde olduğu için HDP'yi kötüleyemiyor. Burada ittifak yaptıkları apaçık ortada. Bir kere daha kendileri itiraf etmiş oldu.

Son dakika: Diyarbakır'da yürekli annelerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Onu şiddetle kınıyoruz

Konuşma sırasında İmamoğlu'nun attığı o tweeti gösterdi.

Son dakika: Diyarbakır'da yürekli annelerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Onu şiddetle kınıyoruz

"BİZİ HİÇ DİLE GETİRMİYOR"

-Kadınlar günü ama kızım da kadındır orada. Annelik kadınlık hakkını ondan almışlar. İmamoğlu bir seslensin onun kızı olsaydı ne çaba harcardı benim kızıma da öyle çaba harcasın. Hiç bizi dile getirmiyor. Onu Allah'a havale ediyorum.

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