"BİZİ HİÇ DİLE GETİRMİYOR"

-Kadınlar günü ama kızım da kadındır orada. Annelik kadınlık hakkını ondan almışlar. İmamoğlu bir seslensin onun kızı olsaydı ne çaba harcardı benim kızıma da öyle çaba harcasın. Hiç bizi dile getirmiyor. Onu Allah'a havale ediyorum.