"BENZER RAKAMLARA 2021'DE DE ULAŞIRIZ"

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş: Bizim de aslında bu çeyrek beklentimizden kurum olarak biraz yüksek. Yüzde 7'lik bir çeyreklik büyüme evet piyasa beklentisi açısından belki yüzde 2'nin üstünde bir belki Çin'i de geçebileceğimiz bir yıllık büyüme oluştu böyle bir algı oluştu ama ben rakamların daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Çünkü dördüncü çeyrekte çok kolay da bir dönem yaşamadık. Türkiye'nin dinamiklerinin büyüme noktasında yüzde 6'ya varan bir çeyreklik büyümeyle gelmesi çok da sürpriz olmaması gerekiyor. Benzer rakamlara 2021'de de ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye'nin büyümeyle ilgili bir sıkıntı yaşayacağını, böyle dinamik bir ekonominin aynı 2020'nin üçüncü ve dördüncü çeyreğinde olduğu gibi bu yıla da belki biraz daha yavaş başlayarak hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum. Dünyada belki de çok az ülkeye nasip olan bir 2020'yi de tamamlamış gibi gözüküyoruz.