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Son dakika: Uzman isimler A Haber'de büyüme rakamlarını değerlendirdi: Asıl bugün konuşsunlar! Manşetlere çıkması gereken isim Berat Albayrak

Son dakika haberi... salgın yılı 2020’de yüzde 1,8 büyüdü. 2020 yılının dördüncü çeyreğinde büyüme yüzde 5,9 oldu. Yayın Koordinatörü , Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu canlı yayınında büyüme rakamlarını değerlendirdi. Doğaner, Hazine ve Maliye Eski Bakanı 'ı hedef alanlara seslenerek, "Asıl bugün konuşsunlar. Çünkü bugün manşetlere çıkması gereken isim Albayrak. O dönemin karnesiydi o dönemin karnesinde Türkiye en hızlı büyüyen iki ülkeden birisi oldu." dedi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Son dakika: Uzman isimler A Haber'de büyüme rakamlarını değerlendirdi: Asıl bugün konuşsunlar! Manşetlere çıkması gereken isim Berat Albayrak

Son dakika haberi... salgın yılı 2020'de yüzde 1,8 büyüdü. 2020 yılının dördüncü çeyreğinde büyüme yüzde 5,9 oldu. Yayın Koordinatörü , Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu canlı yayınında büyüme rakamlarını değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

TÜRKİYE BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİ

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner: Oldukça iyi bir rakam. Türkiye ekonomisi böylece salgına rağmen, tüm saldırılara rağmen, kur manipülasyonlarına rağmen, 'den ve 'nden gelen yaptırım tehditlerine rağmen, çok ayaklı sıkıntılara rağmen 2020 yılını büyüyerek kapatan iki ülkeden birisi oldu. Dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesi ki zaten de dünyanın ikinci büyük ekonomisi olduğunu varsayarsak oldukça ölçeğimize göre çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdiğimizi söylemiş olalım. Çok anlamlı bir büyüme çünkü pandemi döneminde diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman oldukça önemli bir mesafe kaydettik. Türkiye, V tipi toparlanmayı gerçekleştiren birkaç ülkeden biri.

O DÖNEMİN KARNESİYDİ

Türkiye burada özellikle kamu bankaları aracılığıyla faizlerin düşürülmesi inanılmaz bir canlanma getirdi. Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak konusunda son günlerde tartışma çıkarılıyor Merkez Bankası rezervleri başta olmak üzere. Asıl bugün konuşsunlar. Çünkü bugün manşetlere çıkması gereken isim Albayrak. O dönemin karnesiydi o dönemin karnesinde Türkiye en hızlı büyüyen iki ülkeden birisi oldu.

"BENZER RAKAMLARA 2021'DE DE ULAŞIRIZ"

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş: Bizim de aslında bu çeyrek beklentimizden kurum olarak biraz yüksek. Yüzde 7'lik bir çeyreklik büyüme evet piyasa beklentisi açısından belki yüzde 2'nin üstünde bir belki Çin'i de geçebileceğimiz bir yıllık büyüme oluştu böyle bir algı oluştu ama ben rakamların daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Çünkü dördüncü çeyrekte çok kolay da bir dönem yaşamadık. Türkiye'nin dinamiklerinin büyüme noktasında yüzde 6'ya varan bir çeyreklik büyümeyle gelmesi çok da sürpriz olmaması gerekiyor. Benzer rakamlara 2021'de de ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye'nin büyümeyle ilgili bir sıkıntı yaşayacağını, böyle dinamik bir ekonominin aynı 2020'nin üçüncü ve dördüncü çeyreğinde olduğu gibi bu yıla da belki biraz daha yavaş başlayarak hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum. Dünyada belki de çok az ülkeye nasip olan bir 2020'yi de tamamlamış gibi gözüküyoruz.

"2021 DAHA İYİ BİR YIL OLACAK"

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu: 2020 büyümesi son derece önemli çünkü IMF'ye göre 150 ülke 2020 yılında durgunluğa girdi dolayısıyla negatif büyüme söz konusu. Pozitif ayrışmamız açısından son derece önemli. 2021 daha iyi bir yıl olacak gibi duruyor.

Doğaner, ülkeler arasındaki büyüme rakamlarını canlı yayınında karşılaştırdı. İşte diğer ülkelerin büyüme rakamları...

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