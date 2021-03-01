Dünya ülkeleri küçülürken Türkiye büyüdü

Türkiye salgın yılı 2020’de yüzde 1,8 büyüdü. 2020 yılının dördüncü çeyreğinde büyüme yüzde 5,9 oldu. Türkiye dünya ülkelerinden pozitif ayrıştı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve stratejist Cüneyt Paksoy A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, "Türkiye G20 ülkelerinde Çin'den sonra ikinci büyümeyi yakaladı. OECD ülkelerinde ise birinci sıradayız" dedi.

Türkiye salgın yılı 2020'de yüzde 1,8 büyüdü. 2020 yılının dördüncü çeyreğinde büyüme yüzde 5,9 oldu. Türkiye dünya ülkelerinden pozitif ayrıştı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve stratejist Cüneyt Paksoy A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, "Türkiye G20 ülkelerinde Çin'den sonra ikinci büyümeyi yakaladı. OECD ülkelerinde ise birinci sıradayız" dedi.