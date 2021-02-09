Gazeteci - Yazar Metin Özkan: Muharrem İnce’nin istifası Kemal Kılıçdaroğlu’nu köşeye sıkıştırdı

"İNCE'Yİ NEDEN CUMHURBAŞKANI ADAYI YAPTINIZ?"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Gidenler gerçek evlat değildir" sözünün arkasında yatan mesajı deşifre eden Metin Özkan, "Yani üvey evlatsa (Muharrem İnce) neden Cumhurbaşkanı adayı yaptınız? Yani bu ne saçma sapan bir sözdür." dedi ve bu soruyla fitili ateşledi.