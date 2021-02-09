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Gazeteci - Yazar Metin Özkan: Muharrem İnce’nin istifası Kemal Kılıçdaroğlu’nu köşeye sıkıştırdı

’ye istifasını sunan bütün denklemleri alt üst etti. Peki, CHP’de bundan sonra ne olacak? ’de konuşan Gazeteci - Yazar , “ aday olmak zorunda. Muharrem İnce’nin istifası Kılıçdaroğlu’nu köşeye sıkıştırdı” yorumunu yaptı.

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Giriş Tarihi: 09.02.2021 Güncelleme Tarihi: 09.02.2021
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'de yayınlanan "Memleket Meselesi" programında günün en önemli başlığı 'deki deprem ve 'nin istifasıydı.

Gazeteci - Yazar , CHP cephesinde yaşananları canlı yayında yorumladı.

"İNCE'Yİ NEDEN CUMHURBAŞKANI ADAYI YAPTINIZ?"

CHP Sözcüsü 'ın "Gidenler gerçek evlat değildir" sözünün arkasında yatan mesajı deşifre eden Metin Özkan, "Yani üvey evlatsa (Muharrem İnce) neden Cumhurbaşkanı adayı yaptınız? Yani bu ne saçma sapan bir sözdür." dedi ve bu soruyla fitili ateşledi.

Özkan'ın açıklamalarına "CHP'de abiler de devreye giriyor, ablalar da devreye giriyor. Kim ne demek istediğimi anlamıştır." ifadeleri damga vurdu.

"CHP DAĞILMA SÜRECİNE GİRMİŞTİR"

CHP'yi sert sözlerle eleştiren Özkan, "Düne kadar ABD için 6. Filo defol diyorlardı. Bugün demokrasi için avuç açıyorlar. CHP'de mızrak çuvala sığmıyor. Sayın Erdoğan'ın söylediği gibi CHP dağılma sürecine girmiştir." dedi.

"İNCE, KILIÇDAROĞLU'NU KÖŞEYE SIKIŞTIRDI"

İnce'nin istifası sonrası yaşanacaklara atıfta bulunan Metin Özkan, "İnce'nin istifası Kılıçdaroğlu'na aday olmaktan başka yol bırakmamıştır. Yani Muharrem İnce aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin adayı olması için de köşeye sıkıştırmıştır." yorumunu yaptı.

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