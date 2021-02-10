Osmanlı döneminde eğitimde misyonerliğin merkezi Robert Koleji nasıl kuruldu?

Hristiyan dünyasında misyonerlik faaliyetlerinin yürütülmesinde en kilit rolü oynayan kurumlardan birisi eğitim faaliyetleri oldu. Bu noktada Osmanlı devletinde içindeki misyonerlik ve azınlık okullarının geçmişi de bu zihniyetin bir eseri.

Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi sınırları dışında kurduğu ilk okullar Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yer alıyor. Bunlardan en kritik ve önemlisi de 1840'da İstanbul'da kurulan Robert Koleji'dir.