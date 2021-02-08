YİNE ALGI! YİNE MANİPÜLASYON

Yani uyarılar aslında tanıdık. Çünkü bu konu üzerine Avrupa'da ABD'de belgeseller yapılmış ve Türkiye'de de birçok medya kuruluşu benzer haberleri daha önce gündeme getirmişti.