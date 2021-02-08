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Haberler Özel Haber Haberleri Takvim Gazetesi’ne karşı algı operasyonu tutmadı! Sözcü, Cumhuriyet, OdaTv, HaberTürk, Yeni Çağ, Ali Mahir Başarır...

Takvim Gazetesi’ne karşı algı operasyonu tutmadı! Sözcü, Cumhuriyet, OdaTv, HaberTürk, Yeni Çağ, Ali Mahir Başarır...

Yalan ve iftira dolu haberleriyle gündeme gelen ve her fırsatta teröristlere güzellemeler düzen bazı medya kuruluşları şimdi de ’ni hedef aldı. Tüketiciyi süpermarket hilelerine karşı uyaran Takvim Gazetesi’ne gıda fiyatları üzerinden algı yapmak için aynı ağızdan saldırıya geçtiler. Ama yaptıkları algı boşa çıktı. Çünkü aynı haberi kendilerinin de defalarca yaptığı ortaya çıktı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Bazı market ve tedarikçilerin farklı bahanelerle gıda ürünlerine yaptıkları fahiş zamlar, 'nı hareket geçirdi.

Ama süpermarketlerin daha fazla satış yapabilmek için tüketiciyi yanıltıcı pazarlama oyunları devam ediyor.

de bu konu da bir haber hazırladı. Ve "bu haberi okumadan markete girmeyin" manşetiyle vatandaşları uyardı.

YİNE ALGI! YİNE MANİPÜLASYON

Yani uyarılar aslında tanıdık. Çünkü bu konu üzerine 'da 'de belgeseller yapılmış ve 'de de birçok medya kuruluşu benzer haberleri daha önce gündeme getirmişti.

AMA ALGILARI YİNE TUTMADI! ÇÜNKÜ AYNI HABERİ KENDİLERİ DE YAPMIŞTI

Ama o gazeteler fiyat artışı algısı ile hükümeti suçlamak isterken daha önce yaptıkları haberleri unuttu. Ve aynı ağızdan takvim gazetesini hedef aldılar.

İlk örnek adlı internet sitesinden… Süpermarkette dikkat edilmesi gereken 10 kural başlığıyla verdiği haber hala erişime açıkken Takvim Gazetesi'nin yaptığı haberi "iktidar medyası artık kafa buluyor" başlığıyla duyurdu.

Takvim Gazetesi'nden 1 hafta önce, 31 Ocak 2021 tarihinde ise gazetesi "Bu oyuna gelmeyin" başlığıyla aynı habere imza atmıştı.

Ama o da akıl tutulması yaşadı. Ve Takvim Gazetesi'ni aynı haber üzerinden hedef aldı.

, ve terör yandaşı internet siteleri de boş durmadı. Ve algı operasyonunda usta oldukları kalemlerini oynattılar. Yani başını yabancı sermaye ile fonlanan medya kuruluşların çektiği belli odaklar en iyi işlerini yaptılar. ve algıya oynadılar.

Ve buna çanak tutan destekleyen bazı tanıdık isimlerde vardı. Onlardan biri de Milletvekili Ali Mahir Başarır idi.

Tüm Türkiye'nin TSK'ya yönelik skandal sözleriyle tanıdığı CHP'li Başarır, "Bu haberi okumadan sandığa gitmeyin" diyerek, konuyu başka yerlere çekmeye çalıştı.

CHP İstanbul Gençlik Kolları'yla ise işi bambaşka bir boyuta taşıdı ve takvim gazetesinin haberini Boğaziçi provokasyonuyla bağladı.

Market hileleri hemen her yıl farklı yerli ve yabancı medya organlarında gündeme gelen bir konu.

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Ama aynı haberi Cözcü, gibi gazeteler yapınca kör ve sağır olan muhalif gazete ve isimler, şimdi de adeta akıl tutulması yaşıyor.

Algı operasyonuna imza atmak istediler ama yine baltayı taşa vurdular.















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