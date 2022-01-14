ÖTV matrahı değişikliği sonrası sıfır araç fiyatları! İndirimli otomobil fiyatları ne kadar? Fiat, Renault, Toyota araba fiyatları…
ÖTV matrahı değişikliği sonrası sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? İndirimli otomobil fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Fiat, Renault, Toyota araba fiyatları gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. Matrah güncellemesiyle birlikte ÖTV oranı düşen otomobillere indirim geliyor. Modellere göre 50 bin TL’ye yakın düşüşler yaşanabilir. ÖTV matrahı 130 bin TL’yi aşıp, 210 bin TL’yi aşmayanlar ise yüzde 50’lik vergi diliminde yer alacak. İşte; güncel sıfır araba fiyatları!
İndirimli otomobil fiyatları ne kadar? ÖTV matrahı değişikliği sıfır araç fiyatlarını etkiledi. Araba fiyatlarında yaşanması beklenen değişiklik 45-50 bin TL'yi buluyor. Fıat Egea Sedan 1.6 Multijet 130 Urban modelinin mevcut fiyatı 418 bin 500 lirayken, 395 bin TL'ye kadar düşebilecek. Matrah değişikliğiyle birlikte araç fiyat listelerinin yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Peki; indirimli otomobil fiyatları ne kadar oldu?
İNDİRİMLER NETLEŞTİ
Otomobil ÖTV'sine yeni matrah dilimleri eklendi, ayrıca güncelleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte otomobil fiyatları, bazı segmentlerde yüzde 6-11 seviyesinde geriledi. 48 bin TL'ye varan indirimler gerçekleşti.
Otomobilde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah dilimleri değişti. Yeni kararla, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen otomobiller için yüzde 45-50-80 olarak uygulanan ÖTV oranlarına 60 ve 70 olmak üzere iki dilim daha eklendi. Ayrıca matrah güncellemesi yapıldı. Dün uygulamaya giren ÖTV matrah değişikliğiyle otomobil fiyatlarının yüzde 6 ile 11 arasında düşmesi bekleniyor.
Yeni dilimlerle birlikte bazı segmentlerde fiyatlar 48 bin TL'ye varan seviyede ucuzlayacak. Matrah güncellemesi ve ilave dilimlerin açılması ile birlikte talebin yerli otomobillere kayması ve cari açığın azalması hedefleniyor.
Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen otomobiller için;
ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45,
ÖTV matrahı 120 bin ile 150 bin TL arasında olanlar yüzde 50,
ÖTV matrahı 150 bin ile 175 bin TL arasında olanlar yüzde 60,
ÖTV matrahı 175 bin ile 200 bin TL arasında olanlar yüzde 70 ve
ÖTV matrahı 200 bin TL'nin üzerinde olanlar ise yüzde 80 vergi diliminde değerlendirilecek.
120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek. ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi. 175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak. ÖTV matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu. Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak.
ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşıp, 210 bin TL'yi aşmayanlar ise yüzde 50'lik vergi diliminde yer alacak. Matrahı 210 bini aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak.
İŞTE ARAÇ FİYATLARI
Milliyet'in haberina göre; Fıat Egea Sedan 1.6 Multijet 130 Urban modelinin mevcut fiyatı 418 bin 500 lirayken ÖTV düzenlemesi sonrası olası yeni rakamı 395 bin 361 lira olacak. Bu araç yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşın cebine 23 bin 139 lira indirimli olarak yansıyacak.
Fıat Egea Cross 1.0 Firefly modelinin mevcut fiyatı 378 bin 400 lirayken ÖTV düzenlemesi sonrası olası yeni rakamı 357 bin 489 lira olacak. Bu araç yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşın cebine 20 bin 911 lira indirimli olarak yansıyacak.
Toyota Corolla 1.5 Vısıon modelinin mevcut fiyatı 404 bin 250 lirayken ÖTV düzenlemesi sonrası olası yeni rakamı 381 bin 903 lira olacak. Bu araç yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşın cebine 22 bin 347 lira indirimli olarak yansıyacak.
Toyota Corolla 1.5 Vısıon Multidrive S modelinin mevcut fiyatı 421 bin 750 lirayken ÖTV düzenlemesi sonrası olası yeni rakamı 398 bin 431 lira olacak. Bu araç yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşın cebine 23 bin 319 lira indirimli olarak yansıyacak.
Renault Clıo Joy 1.0 Tce Eco modelinin mevcut fiyatı 349 bin lirayken ÖTV düzenlemesi sonrası olası yeni rakamı 310 bin 444 lira olacak. Bu araç yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşın cebine 38 bin 556 lira indirimli olarak yansıyacak.
Renault Clıo Touch 1.0 Tce X-Tronic modelinin mevcut fiyatı 375 bin lirayken ÖTV düzenlemesi sonrası olası yeni rakamı 354 bin 278 lira olacak. Bu araç yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşın cebine 20 bin 722 lira indirimli olarak yansıyacak.
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