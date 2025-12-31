Viral
Enerjide tam bağımsız Türkiye! "Çağrı Bey" Somali'de "Yıldırım" Karadeniz'de görev yapacak
Türkiye, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde atılan stratejik adımların meyvelerini alıyor. Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna kattığı ikiz gemiler, 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım' isimlerini aldı. Enerji filosuna yeni katılan 'Çağrı Bey' Somali'de, 'Yıldırım' Karadeniz'de görev yapacak. Karadeniz'de mevcut doğal gaz üretiminin artırılması hedeflenirken, Somali'de ilk kez derin deniz sondajına geçilmesi, Türkiye'yi küresel enerji denkleminde sahaya inen ülkeler arasına taşıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:56