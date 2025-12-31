Enerjide tam bağımsız Türkiye! "Çağrı Bey" Somali'de "Yıldırım" Karadeniz'de görev yapacak

TEKNOLOJİ HARİKASI İKİZ GEMİLERLE ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE!

Bakan Bayraktar da sosyal medya hesabı üzerinden haberi şu sözlerle duyurdu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile gücümüze güç katacak 7. nesil iki yeni sondaj gemimize 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım' isimlerini verdik. 12 bin metre sondaj kabiliyetine sahip bu teknoloji harikası ikiz gemilerle birlikte Türkiye, artık dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna geldi. Gemilerimizden Yıldırım, Sakarya Gaz Sahası'nda üretimi artıracak, Çağrı Bey ise Somali'de yeni keşiflere yelken açacak. Hedefimiz enerjide tam bağımsız Türkiye!"

Somali açıklarında görev yapacak Çağrı Bey Sondaj Gemisi için hazırlıklar Türkiye'de devam ediyor. Geminin Taşucu Limanı'nda sürdürülen operasyonel hazırlık süreci 2026 yılının ocak ayı sonunda tamamlanacak ardından Somali'deki ilk derin deniz sondaj faaliyeti için bölgeye doğru yola çıkacak.