Enerjide tam bağımsız Türkiye! "Çağrı Bey" Somali'de "Yıldırım" Karadeniz'de görev yapacak

Türkiye, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde atılan stratejik adımların meyvelerini alıyor. Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna kattığı ikiz gemiler, 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım' isimlerini aldı. Enerji filosuna yeni katılan 'Çağrı Bey' Somali'de, 'Yıldırım' Karadeniz'de görev yapacak. Karadeniz'de mevcut doğal gaz üretiminin artırılması hedeflenirken, Somali'de ilk kez derin deniz sondajına geçilmesi, Türkiye'yi küresel enerji denkleminde sahaya inen ülkeler arasına taşıyor.

Giriş Tarihi: 31.12.2025 13:55 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:56
Türkiye, son 23 yılda Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız hedefine adım adım ilerliyor. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde atılan stratejik adımlarla enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle güçlü bir yol haritası oluşturuldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan "Çağrı Bey" ve "Yıldırım" isimli iki yeni derin deniz sondaj gemisinin filoya katılmasıyla, Türkiye yalnızca Karadeniz'de değil, Afrika açıklarında da fiilî enerji arama kapasitesine sahip bir ülke konumuna yükselecek.

FİLOYA İKİ YENİ DEV
Biri Somali açıklarında, diğeri Karadeniz'de görev yapacak olan ikiz sondaj gemileri, Türkiye'nin enerji stratejisinde aynı anda iki kritik hattı devreye sokuyor. Karadeniz'de mevcut doğal gaz üretiminin artırılması hedeflenirken, Somali'de ilk kez derin deniz sondajına geçilmesi, Türkiye'yi küresel enerji denkleminde sahaya inen ülkeler arasına taşıyor.

"HAYIRLI, UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktardan konuya ilişkin mesajlar yayınladı.

Erdoğan X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Türkiye olarak filomuza iki yeni derin deniz sondaj gemisi dâhil etmiş bulunuyoruz. İsimlerini Çağrı Bey ve Yıldırım olarak belirlediğimiz bu iki gemimizden ilki Somali açıklarında, diğeri Karadeniz'de görev yapacak. Çağrı Bey ve Yıldırım'ın da eklenmesiyle bu alanda dünyanın 4'üncü büyük filosuna sahip ülkesi olduk. Her iki güzel haberimizin de hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

TEKNOLOJİ HARİKASI İKİZ GEMİLERLE ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE!
Bakan Bayraktar da sosyal medya hesabı üzerinden haberi şu sözlerle duyurdu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile gücümüze güç katacak 7. nesil iki yeni sondaj gemimize 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım' isimlerini verdik. 12 bin metre sondaj kabiliyetine sahip bu teknoloji harikası ikiz gemilerle birlikte Türkiye, artık dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna geldi. Gemilerimizden Yıldırım, Sakarya Gaz Sahası'nda üretimi artıracak, Çağrı Bey ise Somali'de yeni keşiflere yelken açacak. Hedefimiz enerjide tam bağımsız Türkiye!"

Somali açıklarında görev yapacak Çağrı Bey Sondaj Gemisi için hazırlıklar Türkiye'de devam ediyor. Geminin Taşucu Limanı'nda sürdürülen operasyonel hazırlık süreci 2026 yılının ocak ayı sonunda tamamlanacak ardından Somali'deki ilk derin deniz sondaj faaliyeti için bölgeye doğru yola çıkacak.

