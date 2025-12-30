30 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2025 08:10 Güncelleme: 30.12.2025 09:07
İstanbul ve Ankara’da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Yalova'daki DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonrası bugün şafak vaktinde Ankara ve İstanbul'da peş peşe operasyonlar düzenlendi. Ankara'da 11'i yabancı 17 şüpheli yakalanırken, İstanbul’da DEAŞ üyesi 110 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul’da yakalanan alçakların Yalova’daki saldırıyla bağlantılı oldukları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, DEAŞ soruşturmalarında ele geçen dijital materyal çözümlemeleri sonucu, terör örgütünün içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatta bulundukları tespit edilen 11'i yabancı uyruklu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

İSTANBUL'DA 110 GÖZALTI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova'daki saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve İstanbul'da yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan şüphelilerin de arasında bulunduğu 110 şüpheli yakalandı.

