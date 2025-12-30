Değerli madenlerde sert düşüş! Uzman isimden yatırımcıya uyarı: Tepe noktadan alanlar yandı

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

TRUMP'IN TİCARET SAVAŞLARI BİR ETKİ

Bunun temel sebeplerinde tabii Trump'ın bu ticaret savaşları meselesi çok önemli. Çin'in buna vermiş olduğu tepki, belirsizlik, enflasyon, dolar da biliyorsunuz ciddi anlamda diğer para birimlerine karşı değer kaybetmişti. Şimdi gümüşte gördük. Büyük ihtimal kar satışları başladı. O kar satışlarını biraz beklemek lazım. Bakalım nereye kadar gidecek.

"DOLAR BAZLI DEĞERLENME VAR"

Dolar bazlı değerlenmiş. Şöyle bir şey var. Genelde Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde oluyor. Bir şey çıkmaya başladığında herkes almaya başlıyor. Tepe noktaya çıktığında zirve oluyor artık. Herkes almış oluyor. Ve ondan sonra mal, ürün değer kaybetmeye başlıyor. Benzerini biz 2008 krizi sonrası görmüştük. Gümüş işte 10 dolarlardan başlayıp 50 dolarlara, 55 dolarlara gelmişti. Ardından 10 dolara geri düştü. Yani 50-55 dolarlarda alanlar vardı.

Altın için de aynı şey geçerli mi? Sayılır, Yani benzerini orada da görmek mümkün. Çünkü orada da dolar bazlı yine büyük ihtimal zirve noktalardan belli alanlarda değer kaybı ya da kar satışları sürecek. Neden sürecek? Çünkü belli bir noktadan başlamış %70 %80 değer kazanmış. Her zaman bir mal ürünün bir fiyatı artmaz. Onu buradan tekrar vurgulayayım. Genelde de bizim insanlarımız işte diyelim dünya genelinde enflasyon olduğu için değerli madenlere de bir ilgi var. İşte FED gibi Avrupa Merkez Bankası gibi merkez bankaları da piyasaya ciddi anlamda faizleri indirecekleri için, para verecekleri için değerli madenler ralli yapıyor. Belli bir süre daha sürecek. Dolar bazlı konuşuyorum altının onsunda. Tabii ki bu benim bir öngörümdür ama büyük ihtimal bu kar satışlarının ne kadar ileri gidebileceğini göreceğiz. Bir de şöyle bir şey var. Bir ürün herkes alınırken alınmaz, herkes satılırken satılmaz. Herkes satılırken satarken alınır, herkes alırken satılır diye bir kural vardır. Onu da buradan ifade edeyim. Burada da finansal okuryazarlık işin içine giriyor.

Bir mal herkes alınırken alınmaz, herkes satılırken satılmaz. Bir ürün kademe kademe alınır, kademe kademe satılır. Yani ben işte 2600 dolardan aldım, bu 10.000 dolar olacak, 10.000 dolarda satacağım derseniz size 2600 dolardan malı tekrar verebilirler.

Her inişin bir çıkışı da vardır ama bunlar kriz dönemlerinde çıkarlar. Kriz dönemleri hafiflemeye başladığında normalleşir.