Değerli madenlerde sert düşüş! Uzman isimden yatırımcıya uyarı: Tepe noktadan alanlar yandı
Değerli madenlerde yaşanan sert düşüşe ilişkin A Haber’de konuşan Ekonomist Dr. Deniz İstikbal, bunun “zirve sonrası normalleşme” süreci olduğunu belirterek, özellikle gümüş ve altın tarafında kar satışlarının devam edebileceği uyarısında bulundu. Trump’ın ticaret savaşlarının yarattığı etkiye ilişkin de konuşan İstikbal, 2026’da yatırımcıyı nelerin beklediği sorusuna yanıt verdi.
Küresel piyasalarda gözler değerli madenlere çevrilirken, altın ve gümüşte yaşanan sert geri çekilme yatırımcıları tedirgin etti. Konuya ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Dr. Deniz İstikbal, son düşüşlerin bir çöküş değil, zirve sonrası yaşanan normalleşme sürecinin parçası olabileceğinin altını çizdi. Özellikle altın ve gümüş tarafında satışlara değinen İstikbal, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…
DEĞER KAYBI NE KADAR SÜRECEK?
Ekonomist Dr. Deniz İstikbal, değerli metallerde yaşanan ciddi bir değer kaybı olduğunu belirterek başladığı konuşmasına küresel krizlerin yarattığı etkiye ilişkin önemli bilgiler verdi. İstikbal, sürecin ne kadar devam edebileceğine ilişkin tahminlerini sıralayarak şöyle konuştu:
"Bu akşam ilginç bir olay gerçekleşti. Onu da söyleyelim. Değerli metallerde çok ciddi bir değer kaybı meydana geldi. Büyük ihtimal onu duymak istiyorlar insanlar. Onlara buradan söyleyelim. İşte almak gerekirse altında, gümüşte, platinde, paladyumda çok büyük bir değer kaybı var. Genelde biz onlara şunu söylüyoruz; küresel krizler sonrası bu değerli metaller genelde zirve yapar, ardından normalleşir. Yani işte 84 dolara gelmiş gümüşün altın ons bazlı değeri. Büyük ihtimal o işte 50'li rakamlara, 40'lı rakamlara geri gelecek.
10 dolar, 84 dolara çıkmış, zirve tarihteki en yüksek değerine çıkmış. Şimdi 74 dolar galiba herhalde. Büyük ihtimal düşmeye de devam edecek. Çünkü aynısını 2008 krizinde de gördük. Genelde insanlar böyle tepe noktalarda almaya başlıyor. Tepe tam tepe noktada alanlar da var maalesef.
TRUMP'IN TİCARET SAVAŞLARI BİR ETKİ
Bunun temel sebeplerinde tabii Trump'ın bu ticaret savaşları meselesi çok önemli. Çin'in buna vermiş olduğu tepki, belirsizlik, enflasyon, dolar da biliyorsunuz ciddi anlamda diğer para birimlerine karşı değer kaybetmişti. Şimdi gümüşte gördük. Büyük ihtimal kar satışları başladı. O kar satışlarını biraz beklemek lazım. Bakalım nereye kadar gidecek.
"DOLAR BAZLI DEĞERLENME VAR"
Dolar bazlı değerlenmiş. Şöyle bir şey var. Genelde Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde oluyor. Bir şey çıkmaya başladığında herkes almaya başlıyor. Tepe noktaya çıktığında zirve oluyor artık. Herkes almış oluyor. Ve ondan sonra mal, ürün değer kaybetmeye başlıyor. Benzerini biz 2008 krizi sonrası görmüştük. Gümüş işte 10 dolarlardan başlayıp 50 dolarlara, 55 dolarlara gelmişti. Ardından 10 dolara geri düştü. Yani 50-55 dolarlarda alanlar vardı.
Altın için de aynı şey geçerli mi? Sayılır, Yani benzerini orada da görmek mümkün. Çünkü orada da dolar bazlı yine büyük ihtimal zirve noktalardan belli alanlarda değer kaybı ya da kar satışları sürecek. Neden sürecek? Çünkü belli bir noktadan başlamış %70 %80 değer kazanmış. Her zaman bir mal ürünün bir fiyatı artmaz. Onu buradan tekrar vurgulayayım. Genelde de bizim insanlarımız işte diyelim dünya genelinde enflasyon olduğu için değerli madenlere de bir ilgi var. İşte FED gibi Avrupa Merkez Bankası gibi merkez bankaları da piyasaya ciddi anlamda faizleri indirecekleri için, para verecekleri için değerli madenler ralli yapıyor. Belli bir süre daha sürecek. Dolar bazlı konuşuyorum altının onsunda. Tabii ki bu benim bir öngörümdür ama büyük ihtimal bu kar satışlarının ne kadar ileri gidebileceğini göreceğiz. Bir de şöyle bir şey var. Bir ürün herkes alınırken alınmaz, herkes satılırken satılmaz. Herkes satılırken satarken alınır, herkes alırken satılır diye bir kural vardır. Onu da buradan ifade edeyim. Burada da finansal okuryazarlık işin içine giriyor.
Bir mal herkes alınırken alınmaz, herkes satılırken satılmaz. Bir ürün kademe kademe alınır, kademe kademe satılır. Yani ben işte 2600 dolardan aldım, bu 10.000 dolar olacak, 10.000 dolarda satacağım derseniz size 2600 dolardan malı tekrar verebilirler.
Her inişin bir çıkışı da vardır ama bunlar kriz dönemlerinde çıkarlar. Kriz dönemleri hafiflemeye başladığında normalleşir.
"TRUMP İLE BERABER BAŞLADI"
"2025 yılı sonu hesap kapatma diye bakamaz mıyız?"
Yani bu Trump'la beraber başladı. Trump ticaret savaşlarını başlattığında işte Nisan'da Mart ayında eee 3000 dolar ons'a getirdi. Şimdi kademe kademe riski arttırıyorlar. Yani ticaret savaşlarında birbirlerine karşı angajman uyguluyorlar. O şimdi hafiflemeye başladı. Trump mesela 2020'ye kadar demir çelik sektörüne işte muafiyet getiriyor falan filan. Büyük ihtimal bu hafifleyecek. Hafifledikçe orada kademe kademe bakmak lazım.
"DOLARA GÜVEN AZALDI, ALTINA RAĞBET ARTTI"
Ben bir şey anlamadığım için, hiç böyle param olmadığı için öyle şeyleri de anlamıyorum ama hani şimdi biz sürekli şunu konuşuyoruz. 10 yılda ABD'li bir Amerikan vatandaşı için yani bir New Yorklu 800 dolara aldığı altın 4500 dolara çıktı. Bu şu anlama geliyor aynı zamanda. ABD o kadar ki yani Amerika Birleşik Devletleri şey yani dolar o kadar ki değer kaybetmiş. Bu kadar değer kaybetmiş anlamına geliyor bir yandan da altın bu kadar yükseldiğinde. O kendisi açısından da korkunç bir noktaya gelmiş olmuyor mu? Yani sadece bütün yani Türkiye açısından ya altına yatırım yapan insanlar açısından değil ABD'li bir vatandaş açısından da bu inanılmaz bir şey değil mi? Çünkü aldığı maaş hani Türkiye'de sürekli asgari ücreti konuştuk ya. Yani aldığı ortalama maaş 2000-2500 dolar seviyesinde olan bir Amerikan vatandaşı açısından 800 dolardan 4500 dolara geldiğinde elindeki servet eriyip gitmiş olmuyor mu?
"BU DALGALANMA DÜNYADAKİ ÇATIŞMALARIN BİR GÖSTERGESİ"
Alıp satılabilen bir meta. Bizde genelde böyle kültürel bir şey. Özellikle gelişmekte olan ülkeler ciddi anlamda kullanıyorlar ama bence böyle altının, değerli madenlerin çok ciddi ivme yaptığı dönemler genelde böyle belirsizlik dönemleri oluyor. Şimdi hepimiz burada bahsediyoruz ilk 1-2 saat böyle dünyada ne kadar belirsizlik olduğunu, çatışma olduğunu bahsettik. Yani o çatışmanın bir göstergesi aslında. Yani güvenli liman olarak gördükleri yere gidiyorlar. Bunu başlatanlardan biri de tabii ki Çin. Dünyada en fazla altın talebini böyle ciddi anlamda hem kendi merkez bankalarında hem de vatandaş anlamında yapan Çinliler ve devam da edecekler bir süre ama dikkatli olmak lazım.
Şöyle bir şey de var tabii. Enflasyonla mücadele ediyoruz. Enflasyonla mücadele dönemlerinde diyelim borsanın getirisi belki biraz aşağıda olur, biraz yukarıda olur ama ben gelecek vaat ettiğini düşünenlerdenim hala. Eee çünkü enflasyon sakinleştiğinde, fiyatlar sakinleştiğinde en fazla yatırımcıya kazandıracak olan genelde borsa ve hisse senedidir.
