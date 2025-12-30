Haberler

Yaşam Haberleri

Güllü'nün eski patronu Şahin Özer A Haber'de! Güllü’nün oğlu Tuğberk'e tokat gibi yanıt: Rahmetli yaşasa sana nalet yağdırırdı..

Güllü'nün eski patronu Şahin Özer A Haber'de! Güllü’nün oğlu Tuğberk'e tokat gibi yanıt: Rahmetli yaşasa sana nalet yağdırırdı..

Arabesk müziğin usta ismi Güllü’nün şüpheli vefatı sonrası tartışmalar büyüyor. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in “Şahin Özer yalan söylüyor” çıkışına, eski patronundan A Haber ekranlarında yanıt geldi. Müzik yapımcısı Şahin Özer, sanatçının ölümünden günler önce kendisini arayıp yardım istediğini savunurken, kayıp milyon dolarlara ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber muhabiri Mehmet Karataş sordu, Şahin Özer A Haber’de merak edilenleri anlattı.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 11:21

Paylaş





Arabesk dünyasının sevilen ismi Güllü'nün şüpheli vefatı, magazin ve hukuk dünyasını sarsmaya devam ediyor. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in katıldığı ve geçtiğimiz günlerde A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "Şahin Özer yalan söylüyor" çıkışına, ünlü yapımcıdan yanıt gecikmedi. A Haber ekranlarında yayınlanan "Ajans Bugün" programına konuk olan Şahin Özer; Abdurrahman Şimşek ve Mehmet Karataş'ın sorularını yanıtlarken, Güllü ile son görüşmesine ve sanatçının kayıp milyon dolarlarına dair çarpıcı iddialarda bulundu. İşte Şahin Özer'in açıklamalarından satır başlıkları; GÜLLÜ'NÜN ESKİ PATRONU ŞAHİN ÖZER A HABER'DE! "ÖZ EVLADI BİLE GERÇEK DİYALOĞUMUZU BİLMİYOR" Güllü'nün oğlu Tuğberk'in, "Annem Şahin Özer'i asla aramazdı" şeklindeki ifadelerine sert bir dille yanıt veren Şahin Özer, aralarındaki bağın sanılandan çok daha derin olduğunu savundu ve "Rahmetli milli ve manevi günlerde, dini bayramlarda beni mutlaka arar, elimi öptüğünü söylerdi. Bu sene 10 Haziran'da hacdayken beni arayıp hem yaş günümü kutladı hem de benden dua istedi. Oğlu, annesiyle benim aramdaki diyaloğu kesinlikle bilmiyor. Maalesef bizim dünyamızla hiçbir bağlantısı olmayan oğlu, kulaktan dolma bilgilerle konuşuyor." dedi.

A Haber - Ekran görüntüsü "VEFATINDAN 2-3 GÜN ÖNCE BENDEN DESTEK İSTEDİ" Şahin Özer, sanatçının vefatından hemen önce kendisinden yardım istediğini iddia etti ve "Vefat etmeden 2-3 gün önce telefonlaştık. Hayatının çok olumsuz gittiğini belirterek benden destek istedi. Rahmetliyle 11-12 yıllık bir geçmişimiz var. Onu Ankara'da bir gazinoda çalışırken bulup İstanbul'a getiren, projelendiren benim. Aradan geçen yıllara rağmen başı her sıkıştığında bana gelirdi. Hatta bir dönem benden çocukları için 'süt parası' bile istemişti." ifadeleri ile tartışmaları yeni bir boyuta taşıdı.