Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye yeni yıl tebriği! Kırmızı güllerle kutladı

Giriş: 31.12.2025 15:31 Güncelleme: 31.12.2025 15:40
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını kırmızı güllerle kutladı.

KIRMIZI GÜLLER İLE KUTLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeni yılını yeni yaşını tebrik etti.

MHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

