Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye yeni yıl tebriği! Kırmızı güllerle kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeni yılını yeni yaşını tebrik etti.

(Foto: ahaber.com.tr)

MHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir." ifadeleri kullanıldı.