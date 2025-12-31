Gökyüzünde Türk devrimi: Somali’ye dev uzay üssü! Peki neden Somali?
Türkiye, uzay yarışında kritik bir adım attı. Başkan Erdoğan’ın açıkladığı projeyle Somali’de 3 fazdan oluşacak bir uzay limanı kuruluyor. Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız A Haber canlı yayınında, Somali’nin ekvatora yakınlığı ve Hint Okyanusu’na açılan stratejik konumuyla fırlatma maliyetlerini düşürdüğünü belirterek, bu hamlenin Türkiye’nin uzaydaki bağımsızlığı için tarihi önem taşıdığını söyledi.
Türkiye, uzay yarışında vites yükseltiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu tarihi projeyle, Somali'de 3 fazdan oluşacak dev bir uzay limanı kuruluyor. Türkiye Uzay Ajansı eliyle inşa edilecek üssün ilk fazı için imzalar atıldı, projeler tamamlandı.
Peki, Türkiye neden Somali'yi seçti? Somali'nin coğrafi konumu uzay yolculuğunda ne gibi avantajlar sağlıyor? Sır perdesini Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, A Haber ekranlarında araladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ MÜJDE: UZAY LİMANI KURULUYOR
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzay vizyonunu bir üst aşamaya taşıyacak dev iş birliğini açıkladı. Başkan Erdoğan, "İmzaladığımız anlaşmalar çerçevesinde Somali'de bir uzay limanı kurmayı öngörüyoruz. 3 fazdan oluşan projenin ilk fazının projelendirilmesini tamamlayıp Türkiye Uzay Ajansı eliyle yapımına başladık. Bu projeyle fırlatma ve uydu teknolojilerinde önemli bir altyapı oluşturacağız," diyerek Milli Teknoloji Hamlesi'nin yeni rotasını çizdi.
NEDEN SOMALİ? EKVATORUN FİZİKSEL AVANTAJI
Uzay meraklılarının en çok sorduğu "Neden Somali?" sorusuna Dr. Umut Yıldız fiziksel gerçeklerle yanıt verdi. Ekvatora yakınlığın roket fırlatma maliyetlerini ciddi oranda düşürdüğünü belirten Yıldız, "Somali, ekvatora çok yakın bir noktada. Dünyanın dönüş hızı ekvatorda maksimum düzeydedir. Roketler buradan fırlatıldığında dünyanın dönüşünden ek bir itki desteği alırlar. Bu da daha az yakıt harcanması ve daha verimli bir fırlatma anlamına gelir. Normalde dünyanın her yerinden roket fırlatabilirsiniz ama ekvatora yakın yerler çok daha mantıklıdır," dedi.
STRATEJİK VE GÜVENLİ KONUM: OKYANUSA AÇILAN KAPI
Dr. Umut Yıldız, Türkiye'nin kendi topraklarından fırlatma yapmasındaki zorluklara değinerek Somali'nin okyanus avantajına dikkat çekti ve "Türkiye'de fırlatma yaptığınızda roketin rotası ya Karadeniz ya da Akdeniz üzerinden geçer. Bu durumda Ukrayna, Rusya, Kıbrıs veya İsrail gibi komşuların hava sahaları ve güvenlikleri söz konusu olur. Ancak Somali'de Hint Okyanusu'na doğrudan erişim var. Güvenli bölge olarak Somali'nin seçilmesi hem coğrafi hem de diplomatik açıdan çok stratejik bir hamle." ifadelerini kullandı.
FIRLATMA MALİYETİ UYDU MALİYETİNE EŞİT
Uzay yarışında bağımsızlığın yolunun fırlatma teknolojisinden geçtiğini vurgulayan Dr. Yıldız, "Şu an bir uyduyu yapma maliyetiniz ile onu uzaya fırlatma maliyetiniz neredeyse birbirine denk. Eğer kendi roketinizi kendi üssünüzden fırlatırsanız, bu maliyeti çok daha ucuza mal eder ve küresel uzay yarışına çok daha hızlı dahil olursunuz. Beklentimiz, buranın sadece Türkiye'ye değil, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine de hizmet verecek uluslararası bir merkez olmasıdır." ifadeleri ile maliyet dengesine dikkat çekti.
"BİZ PARTNER DEĞİLDİ, KARDEŞİZ"
Dr. Umut Yıldız, Somali halkı ve yöneticileriyle olan diplomatik bağın gücünü bir anısıyla paylaştı ve "Kahire'de katıldığım 'New Space Africa' konferansında Somalili bir yetkili yanıma gelip, 'Biz partner değil, kardeşiz' diyerek elimi tuttu. Türkiye'nin Somali'de bugüne kadar yaptığı insani ve askeri yardımların karşılığı, bugün bu tarihi uzay projesinde karşımıza çıkıyor. Orada halihazırda bir askeri üssümüzün olması da bu projenin güvenliği için büyük bir avantaj." dedi.
10 YIL İÇİNDE UZAY DEVRİMİ
Teknoloji ve yazılım alanındaki gelişmelerle uzay çalışmalarının hız kazandığını belirten Dr. Yıldız, SpaceX gibi şirketlerin yeniden kullanılabilir roket teknolojileriyle çıtayı yükselttiğini hatırlattı. Yıldız, "Türkiye'nin bu adımı atması, önümüzdeki 10 yıl içerisinde uzay teknolojilerinde lider ülkeler arasına girmemiz için hayati önem taşıyor. Dünyanın gözü gökyüzündeyken, Türkiye bu yarışta en ön safta yerini alıyor," ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
