Gökyüzünde Türk devrimi: Somali’ye dev uzay üssü! Peki neden Somali?

(foto:ahaber.com.tr)

FIRLATMA MALİYETİ UYDU MALİYETİNE EŞİT

Uzay yarışında bağımsızlığın yolunun fırlatma teknolojisinden geçtiğini vurgulayan Dr. Yıldız, "Şu an bir uyduyu yapma maliyetiniz ile onu uzaya fırlatma maliyetiniz neredeyse birbirine denk. Eğer kendi roketinizi kendi üssünüzden fırlatırsanız, bu maliyeti çok daha ucuza mal eder ve küresel uzay yarışına çok daha hızlı dahil olursunuz. Beklentimiz, buranın sadece Türkiye'ye değil, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine de hizmet verecek uluslararası bir merkez olmasıdır." ifadeleri ile maliyet dengesine dikkat çekti.