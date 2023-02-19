"Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, ne zaman? Öğretmen atama takvimi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl ihtiyaç doğrultusunda sözleşmeli öğretmen alımı gerçekleştiriyor. Yeni yıl ile birlikte öğretmen ataması için gözler atama takvimine çevrildi. Peki, Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, ne zaman? Öğretmen atama takvimi belli oldu mu?