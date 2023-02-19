Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, ne zaman? Öğretmen atama takvimi belli oldu mu?
"Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çeşitli branşlarda eğitim fakültesi mezunu olanlar, öğretmen atama takvimine ilişkin son gelişmeleri merak ediyor. Özellikle atama yapılacak branş ve kadro dağılımı araştırılıyor. Peki, Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, ne zaman? Öğretmen atama takvimi belli oldu mu?
"Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, ne zaman? Öğretmen atama takvimi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl ihtiyaç doğrultusunda sözleşmeli öğretmen alımı gerçekleştiriyor. Yeni yıl ile birlikte öğretmen ataması için gözler atama takvimine çevrildi. Peki, Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, ne zaman? Öğretmen atama takvimi belli oldu mu?
2023 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada son 20 yılda 750 bin öğretmen ataması yapıldığında dikkat çekti.
"Her yıl öğretmen ataması oldu" ifadelerini kullanan Özer, gerekli istişarelerin yapılacağını ve alım yapılacağı tarihlerin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.
Daha önce yapılan açıklamada ise rehber öğretmen alımlarına ağırlık verileceğini ifade eden Özer 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimize, her okulda en az 1 tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz" dedi.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI TAKVİMLE BELLİ OLACAK
Öğretmen atamasına ilişkin takvimin netlik kazanması ile alım yapılacak branş ve kadro dağılımı açıklanacak.
Bakanlık her yıl ihtiyaç doğrultusunda öğretmen alımı gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl okul öncesi ve özel eğitim kadrolarına ağırlık verilmişti.
Bu yıl ise Bakan Özer, rehber öğretmen vurgusu yaptı. Geçtiğimiz yıl Din Kültürü 1.218, Beden eğitimi 288, Fen Bilimleri 480, Fizik 306, İlköğretim Matematik 1.004 sözleşmeli öğretmen alımı yapıldı.
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