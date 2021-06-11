Polis alımları bekleniyor! EGM PA 2021 polis alımı duyurusu yayımlandı mı? 28. Dönem POMEM başvuruları...

Polis alımı duyurusu yayımlandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen polis alımları yoğun ilgi görüyor. 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik aşamasının başlamasıyla birlikte sürecin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Yeni polis alımı konusunda son gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, Polis Akademisi'nin duyurularını mercek altına aldı. Peki, 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? EGM PA 2021 polis alımı duyurusu yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

28. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi polis alımları konusunda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ancak 27. Dönem POMEM süreci henüz tamamlanmadığı için yeni polis alımı duyurusu yayımlanmadı. Yeni döneme ilişkin başvuru takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.