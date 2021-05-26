KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 KPSS Lisans başvurusu ne zaman başlayacak? A Grubu Kadrolar...
KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Kamuya personel atamasında kullanılan puanları belirlemek için gerçekleştirilen KPSS için geri sayım başladı. Uzun bir süredir sınava hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, başvuru ve sınav tarihi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından 2021 KPSS ile ilgili açıklama geldi. Peki, KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 KPSS Lisans başvurusu ne zaman başlayacak? A Grubu Kadrolar ve Öğretmenlik KPSS sınavı ne zaman? İşte cevaplar...
KPSS lisans başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 yılına ilişkin KPSS takvimi açıklandı. Kamuda personel olarak görev almak isteyen vatandaşlar, uzun süredir sınava hazırlanıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik ve KPSS Öğremenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 KPSS Lisans başvurusu ne zaman başlayacak? A Grubu Kadrolar ve Öğretmenlik KPSS sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...
KPSS BAŞVURU KILAVUZU 2021 YAYILANDI MI?
2021 KPSS Lisans sınavına ilişkin başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. KPSS kılavuzu, ÖSYM tarafından bu hafta içerisinde erişime açılacak. Kılavuz yayımlanır yayımlanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021 yılına ilişkin KPSS başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takşip ederek başvurularını gerçekleştirecekler.
KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadığı için sınav ücreti de belli olmadı. Sınav ücreti açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
KPSS HAKKINDA
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
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