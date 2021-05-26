KPSS lisans başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 yılına ilişkin KPSS takvimi açıklandı. Kamuda personel olarak görev almak isteyen vatandaşlar, uzun süredir sınava hazırlanıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik ve KPSS Öğremenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 KPSS Lisans başvurusu ne zaman başlayacak? A Grubu Kadrolar ve Öğretmenlik KPSS sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...

KPSS BAŞVURU KILAVUZU 2021 YAYILANDI MI?

2021 KPSS Lisans sınavına ilişkin başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. KPSS kılavuzu, ÖSYM tarafından bu hafta içerisinde erişime açılacak. Kılavuz yayımlanır yayımlanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.