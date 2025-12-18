Tepkisi çok konuşulmuştu! Gupse Özay’dan eşi Barış Arduç'a övgü!
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Gupse Özay ve Barış Arduç, 'kas' muhabbetiyle gündemden düşmüyor! Yakışıklı oyuncu hakkında yapılan 'hanımcı' yorumlarının ardından Gupse Özay, konuya ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.
"Deliha" filminin setinde tanışarak arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Gupse Özay ile Barış Arduç, magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor. Uzun süre gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden ikili, aşklarını 2020 yılında sade bir nikâhla evlilikle taçlandırmıştı.
Mutlu evlilikleriyle sık sık takdir toplayan ünlü çift, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı.
Geçtiğimiz haftalarda Berfu Yenenler'in programına konuk olan Gupse Özay, eşi Barış Arduç için yaptığı, "Deniz manzaralı ev gibi düşünün, artık alıştım. Barış'a bakmıyorum" sözleriyle izleyenleri kahkahaya boğmuştu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu açıklama, çok sayıda yorum ve paylaşımla konuşulmuştu.
Bu sözler Barış Arduç'a sorulduğunda ise ünlü oyuncu, konuyu tek cümleyle kapatmıştı. Arduç, "Ne diyorsa doğru demiştir, benim karım" diyerek hem eşine sahip çıkmış hem de hayranlarından tam not almıştı.
Son olarak magazin muhabirleri, Arduç'un bu yanıtını Gupse Özay'a yeniden hatırlattı.
2. Sayfa'nın haberine göre; Özay, esprili bir dille "Beylerin biraz hanımcı olmaları gerekiyor; sağlıklarının yerinde olması için ya da yani sağlam kalabilmeleri için" ifadelerini kullandı.
Bu sözlerin ardından muhabirlerin "Belli ki çok aşık" yorumu üzerine gülümseyen güzel oyuncu, "Bilmiyorum aşktan mı ama saygılı bir eşim olduğunu söyleyebilirim" diyerek hem samimi hem de sıcak bir yanıt verdi.
