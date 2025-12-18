Tepkisi çok konuşulmuştu! Gupse Özay’dan eşi Barış Arduç’a övgü!

Kaynak: Instagram

2. Sayfa'nın haberine göre; Özay, esprili bir dille "Beylerin biraz hanımcı olmaları gerekiyor; sağlıklarının yerinde olması için ya da yani sağlam kalabilmeleri için" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından muhabirlerin "Belli ki çok aşık" yorumu üzerine gülümseyen güzel oyuncu, "Bilmiyorum aşktan mı ama saygılı bir eşim olduğunu söyleyebilirim" diyerek hem samimi hem de sıcak bir yanıt verdi.