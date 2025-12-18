Brüksel'de hayal kırıklığı! Özgür Özel isyanda: Görüşmek için 5 dakika bile ayırmadı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği Konseyi Başkanı António Costa ile görüşememesine tepki gösterdi. Özel, Costa’ya kişisel olarak hayranlık duyduğunu ifade ederek "5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil” dedi.
Brüksel ziyaretinde beklediği temasları kuramayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Başkanı António Costa'nın kendisiyle görüşmemesine tepki gösterdi.
5 DAKİKA BİLE AYIRMADI
Costa'ya kişisel olarak hayranlık duyduğunu dile getiren Özel, Avrupa Konseyi Başkanı'nın yalnızca açılış konuşmasını yapıp programdan ayrılmasını ciddiyetsizlik ve siyasi nezaketsizlik olarak değerlendirdi. Tüm girişimlerine rağmen Costa ile baş başa beş dakikalık dahi bir görüşme fırsatı bulamadıklarını vurgulayan Özel, yaşanan durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.
TÜRKİYE'Yİ YİNE BATI'YA ŞİKAYET ETTİ
Öte yandan, Avrupa Sosyalist Partisi'nin AB Zirvesi Hazırlık Liderler Toplantısı'nda konuşan Özgür Özel, bir kez daha ülkesini şikayet etti. Partisinin karıştığı rüşvet ve yolsuzluk skandallarını örtbas eden Özel, Türkiye'de demokrasinin baskı altında olduğunu öne sürerek Avrupa'dan Erdoğan'a baskı yapmalarını istedi.
Avrupa liderlerinin Türkiye konusunda çekimser kaldığını öne süren Özel, "Partiler düzeyinde konseyden çok önemli destek alıyoruz ancak iş yürütme düzeyine geldiğinde değerli kardeş partilerimizin iktidardaki liderleri son derece çekingen davranıyor. Bu da Erdoğan'ın Türkiye'deki pozisyonunu güçlendiriyor" dedi.
"BU DURUM BİR SİYASİ PARTİ VE SİYASETÇİ İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR SİCİLDİR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı Batı'ya şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sn Özgür Özel yurt dışında destek bulmak için Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdi. Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir." ifadelerini kullandı.
