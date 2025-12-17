Pınar Altuğ takipçisinin "çapkın" yorumuna sessiz kalmadı!

Kaynak: Instagram

"ÇAPKIN" YORUMU KIZDIRDI

Ünlü oyuncu, son olarak kendisine yöneltilen sert bir eleştiriye de sessiz kalmadı.

Bir kullanıcının "Bu kadını hiç sevemedim. Erkeklerle yarışır çapkınlığı var" şeklindeki yorumuna kısa ama etkili bir yanıt veren Altuğ, "Meraktan mı takiptesiniz" sözleriyle tepki gösterdi.

Kaynak: Instagram