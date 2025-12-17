17 Aralık 2025, Çarşamba
Haberler Magazin Haberleri Pınar Altuğ takipçisinin "çapkın" yorumuna sessiz kalmadı!

Pınar Altuğ takipçisinin "çapkın" yorumuna sessiz kalmadı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2025 15:24
Pınar Altuğ takipçisinin çapkın yorumuna sessiz kalmadı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Pınar Altuğ, bu kez bir takipçisinin sert eleştirisine verdiği yanıtla gündeme geldi. İşte ünlü oyuncuyu kızdıran o yorum...

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuş, 2009'da ise kızı Su'yu kucağına alarak ilk kez anne olmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de sosyal medya hesabından takipçileriyle kurduğu iletişimle dikkat çekiyor. Daha önce 19 yaşındaki bir fotoğrafını paylaşan Altuğ, gönderisinin altına gelen yorumlara verdiği yanıtlarla çok konuşulmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Bir takipçisinin "İşte buradaki kaşlarınız doğal" yorumuna, "Nesi doğal, alınmış incelmiş!" cevabını veren Altuğ, başka bir kullanıcının "Çok merak ediyorduk, iyi oldu" sözlerine ise "Merak etmeseniz takipte olmazsınız" diyerek karşılık vermişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"ÇAPKIN" YORUMU KIZDIRDI

Ünlü oyuncu, son olarak kendisine yöneltilen sert bir eleştiriye de sessiz kalmadı.

Bir kullanıcının "Bu kadını hiç sevemedim. Erkeklerle yarışır çapkınlığı var" şeklindeki yorumuna kısa ama etkili bir yanıt veren Altuğ, "Meraktan mı takiptesiniz" sözleriyle tepki gösterdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör