Pınar Altuğ takipçisinin "çapkın" yorumuna sessiz kalmadı!
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Pınar Altuğ, bu kez bir takipçisinin sert eleştirisine verdiği yanıtla gündeme geldi. İşte ünlü oyuncuyu kızdıran o yorum...
"Çocuklar Duymasın" dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuş, 2009'da ise kızı Su'yu kucağına alarak ilk kez anne olmuştu.
Ünlü oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de sosyal medya hesabından takipçileriyle kurduğu iletişimle dikkat çekiyor. Daha önce 19 yaşındaki bir fotoğrafını paylaşan Altuğ, gönderisinin altına gelen yorumlara verdiği yanıtlarla çok konuşulmuştu.
Bir takipçisinin "İşte buradaki kaşlarınız doğal" yorumuna, "Nesi doğal, alınmış incelmiş!" cevabını veren Altuğ, başka bir kullanıcının "Çok merak ediyorduk, iyi oldu" sözlerine ise "Merak etmeseniz takipte olmazsınız" diyerek karşılık vermişti.
"ÇAPKIN" YORUMU KIZDIRDI
Ünlü oyuncu, son olarak kendisine yöneltilen sert bir eleştiriye de sessiz kalmadı.
Bir kullanıcının "Bu kadını hiç sevemedim. Erkeklerle yarışır çapkınlığı var" şeklindeki yorumuna kısa ama etkili bir yanıt veren Altuğ, "Meraktan mı takiptesiniz" sözleriyle tepki gösterdi.
