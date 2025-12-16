Ferdi Kadıoğlu imzayı çoktan atmış!

Mutlu çift, kısa süre sonra da bebek müjdesini vermişti. Kadıoğlu ve Vrij çifti, ekim ayında kızları Felicia Sofia'yı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı. Çift, bu güzel haberi "Felicia Sofia Kadıoğlu. 17-10-2025" notuyla paylaştı.

Kaynak: Instagram

Çift, bebeklerinin doğumunun ardından bu kez de evlilik haberiyle gündeme geldi. Meğer, imzayı 28 Ağustos'ta atmışlar...

Güzellik uzmanı Sera Vrij, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nikâhın kızları dünyaya gelmeden önce gerçekleştiğini belirterek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Kız bebeğimiz gelmeden önce samimi törenimiz. Büyük düğünümüzü ileri bir tarihe ertelemek durumunda kalsak da bugün her şey ve daha fazlasıydı."

Kaynak: Instagram