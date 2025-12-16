Haberler Liste Haberleri Ferdi Kadıoğlu imzayı çoktan atmış!

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ile uzun süredir birlikte olduğu Sera Vrij, kızları Sofia’nın doğumundan önce sade bir törenle evlendiklerini açıkladı. Çiftin aylar sonra paylaştıkları düğün karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2025 15:49
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC'de forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz mart ayında sevgilisine evlenme yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifi etmişti.

Mutlu çift, kısa süre sonra da bebek müjdesini vermişti. Kadıoğlu ve Vrij çifti, ekim ayında kızları Felicia Sofia'yı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı. Çift, bu güzel haberi "Felicia Sofia Kadıoğlu. 17-10-2025" notuyla paylaştı.

Çift, bebeklerinin doğumunun ardından bu kez de evlilik haberiyle gündeme geldi. Meğer, imzayı 28 Ağustos'ta atmışlar...

Güzellik uzmanı Sera Vrij, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nikâhın kızları dünyaya gelmeden önce gerçekleştiğini belirterek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Kız bebeğimiz gelmeden önce samimi törenimiz. Büyük düğünümüzü ileri bir tarihe ertelemek durumunda kalsak da bugün her şey ve daha fazlasıydı."

Güzel haber sonrası çift, takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.

Mutlu çiftin ilerleyen dönemde yapmayı planladığı düğün ise şimdiden merak konusu oldu.

