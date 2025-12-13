Dev balık oltaya takıldı! Kıvanç Tatlıtuğ ile Kıvanç Kasabalı Gökova’da!

13 Aralık 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.12.2025 16:32 Güncelleme: 13.12.2025 16:44
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı, Muğla’nın gözde rotalarından biri olan Gökova’ya gitti. İkilinin teknede çekilen samimi kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Son olarak "Organize İşler: Karun Hazinesi" filminde rol alan ve deniz tutkusuyla sık sık gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı ile bir araya geldi.

Denizle iç içe yaşamayı seven iki ünlü isim, sabahın erken saatlerinde tekneyle açılarak balık tutmanın keyfini yaşadı.

Tatlıtuğ ve Kasabalı'nın samimi kareleri sosyal medyada büyük ilgi topladı. Balık avı sırasında en dikkat çekici anlar ise Kasabalı'nın oltasına takılan devasa balık oldu.

BABASINI KAYBETMİŞTİ

Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası Niyazi Kasabalı'yı geçen kasım ayında son yolculuğuna uğurlandı. Kasabalı'yı zor gününde meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ yalnız bırakmadı.

Dedesinin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan 12 yaşındaki Can Kasabalı'yı, babasının en yakın arkadaşlarından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ teselli etti.

