Dev balık oltaya takıldı! Kıvanç Tatlıtuğ ile Kıvanç Kasabalı Gökova’da!

BABASINI KAYBETMİŞTİ

Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası Niyazi Kasabalı'yı geçen kasım ayında son yolculuğuna uğurlandı. Kasabalı'yı zor gününde meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ yalnız bırakmadı.

Dedesinin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan 12 yaşındaki Can Kasabalı'yı, babasının en yakın arkadaşlarından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ teselli etti.

Kaynak: Sosyal medya