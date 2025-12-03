Murat Cemcir'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi
Ünlü oyuncu Murat Cemcir'den sevindiren haber geldi. Yoğun bakımdan çıkarılan ünlü ismin, sağlık durumuna ilişkin açıklama tedavi gördüğü hastaneden geldi.
Oyuncu Murat Cemcir, 26 Kasım Çarşamba günü evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki oyuncu geçirdiği iç kanama sonrası yoğun bakıma alınmıştı.
Hastaneden yapılan açıklamada Cemcir'in, yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığı belirtildi.
"GENEL DURUMU STABİL"
Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Murat Bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi'nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir" ifadeleri kullanıldı.
"DOKTORLAR AZ DAHA BAĞIRSAKLARINI ALACAKLARMIŞ"
Öte yandan sunucu Ece Erken, evde aniden fenalaştığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Evdeyken bağırsaklarında kanama oluyor ve düşüp bayılıyor. Yüzünde ve kafasında şişlik varmış. Doktorlar az daha bağırsaklarını alacaklarmış, ama gerek kalmıyor. Bağırsakta baloncuk şeklindeki yaraların azması diyorlar. Dün akşam kendine geliyor, şükür bugün daha iyiymiş. Yoğun bakımdan da çıkmış"
MURAT CEMCİR KİMDİR?
Murat Cemcir 30 Kasım 1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde doğdu. Mustafa Kemal Üniversitesi Makine Bölümü mezunudur.
Takva ve Yeraltı gibi filmlerde yardımcı rollerde yer alan oyuncu, Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile dikkat çekmiştir. Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır.
2013 yılının sonunda Düğün Dernek filminde Çetin karakteri ile büyük beğeni kazanmıştır. Cemcir, 2014 yılında ise Kardeş Payı dizisinde başrolde oynamıştır.
