Ünlü oyuncu Murat Cemcir'den kötü haber! Yoğun bakıma alınmıştı: Hastaneden açıklama
49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir Çarşamba günü evinde rahatsızlanarak ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı. İç kanama geçirdiği belirlenen Cemcir’in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan hastane ise Cemcir'in Divertikül kanaması geçirdiğini ve bu yolla hastaneye kaldırıldığını belirterek tedavi sürecinin devam ettiğini bildirdi.
"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi yapımlarda boy gösteren 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.
2. Sayfa'nın haberine göre çarşamba günü evinde rahatsızlanan oyuncunun, apar topar ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Hastaneye kaldırılan Cemcir'in iç kanama geçirdiği öğrenildi. Oyuncunun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
TEDAVİYE OLUMLU YANIT
Oyuncunun tedavisi yoğun bakımda sürerken yeni bir gelişme yaşandı.Yakın çevresinden alınan bilgiye göre divertiküler kanama geçirdiği anlaşılan ünlü sanatçıya hemen gereken müdahaleler yapıldı. Tedaviye olumlu cevap veren Cemcir'in bugün yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyor.
Sanatçının tedavisi bir süre daha hastanede devam edecek.
HASTANEDEN AÇIKLAMA:GEREKEN MÜDAHALELER YAPILDI...
Oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakımda olduğu hastaneden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Cemcir için "Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, tedavisi devam ediyor" ifadelerine yer verdi.
DİVERTİKÜL NEDİR?
Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in rahatsızlanması sonrasında hastaneden yapılan "Divertikül" kamanasına ilişkin yapılan açıklama sonrası söz konusu rahatsızlığın ne olduğu merak konusu oldu.
Peki Divertikül nedir? Divertiküller, kolonunuzdaki zayıf noktalardan dışarı doğru çıkıntı yapan küçük keseler veya çıkıntılardır. Çoğunlukla kolonun (bağırsak) alt kısmında oluşurlar. Divertikülit, keselerden bir veya daha fazlasının iltihaplanması durumunda oluşan duruma verilen addır.
MURAT CEMCİR KİMDİR?
1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun olmuştur. 2001 yılından beri İstanbul'da yaşayan Murat Cemcir'in bir de kız kardeşi bulunmaktadır. Özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile de ilgilenen Murat Cemcir'in Wing Chun'dan dereceleri vardır. Ünlü oyuncu ayrıca Gürcüceyi de çok iyi düzeyde konuşmaktadır.
Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. 2012 yılında "İşler Güçler" dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda "Düğün Dernek" filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı.
2014 yılında "Kardeş Payı" adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. "Düğün Dernek 2: Sünnet" sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever ile birlikte yer almıştır. Ünlü sanatçı son olarak yine başrollerini Ahmet Kural'la paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filminde rol almıştır.
FİLMLERİ VE DİZİLERİ
2018 - Ailecek Şaşkınız
2017 - Çalgı Çengi :İkimiz
2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet
2014 - Kardeş Payı
2013 – Düğün Dernek
2012 – İşler Güçler
2012 – Behzat Ç.
2012 – Yeraltı
2011 – Üsküdar'a Giderken
2010 – Küstüm Çiçeği
2010 – Çalgı Çengi
2009 – Bir Bulut Olsam
2009 – Ramazan Güzeldir
2008 – Gazi
2008 – Kurbanlık
2006 – Polis
2005 – Takva
2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
ÖDÜLLERİ
Altın Kelebek Ödülleri (Ahmet Kural ile en iyi komedyenler)
