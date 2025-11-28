28 Kasım 2025, Cuma
Ödül töreninde kalpleri fethetti! İbrahim Çelikkol'dan ilan-ı aşk

Giriş: 28.11.2025 15:29

Giriş: 28.11.2025 15:29
Ödül töreninde kalpleri fethetti! İbrahim Çelikkol’dan ilan-ı aşk

Geçtiğimiz eylül ayında Natali Yarcan ile nikah masasına oturan başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, "Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldığı gecede eşine olan aşkını bir kez daha haykırdı.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Dubai'de düzenlenen Seçkin Uluslararası Arap Festivalleri Ödülleri'nde (DIAFA) "Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu" seçildi.

Kırmızı halıda şıklığı ve doğal tavırlarıyla dikkat çeken Çelikkol, ödül gecesinde uzun süre ayakta alkışlandı.

Sahneye çıktığında yaptığı duygusal konuşma ise gecenin en özel anlarından biri oldu.

Oyuncu, eşi Natali Yarcan Çelikkol'a olan aşkını tüm salona haykırarak, "O benim hayatım, o benim karım. Seni seviyorum Natali Yarcan Çelikkol" dedi. Bu romantik an, salondaki davetlilerden büyük alkış alırken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

