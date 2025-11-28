Ödül töreninde kalpleri fethetti! İbrahim Çelikkol'dan ilan-ı aşk
Geçtiğimiz eylül ayında Natali Yarcan ile nikah masasına oturan başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, "Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldığı gecede eşine olan aşkını bir kez daha haykırdı.
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Dubai'de düzenlenen Seçkin Uluslararası Arap Festivalleri Ödülleri'nde (DIAFA) "Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu" seçildi.
Kırmızı halıda şıklığı ve doğal tavırlarıyla dikkat çeken Çelikkol, ödül gecesinde uzun süre ayakta alkışlandı.
Sahneye çıktığında yaptığı duygusal konuşma ise gecenin en özel anlarından biri oldu.
Oyuncu, eşi Natali Yarcan Çelikkol'a olan aşkını tüm salona haykırarak, "O benim hayatım, o benim karım. Seni seviyorum Natali Yarcan Çelikkol" dedi. Bu romantik an, salondaki davetlilerden büyük alkış alırken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın haftayı nasıl kapatacak? 2026 yılının şampiyonu olacak
- Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine farklı zam tablosu
- Türkiye genelinde yağış: 80 il birden listeye girdi! Bazı bölgeler beyaza bürünecek
- 2024 Yaz Olimpiyatları'nda da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun eni 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?
- Dünyadaki en eski ve günümüzde de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumu hangi ülkededir?
- Dede Korkut Hikayelerinin ana konusu hangi Türk kavminin destansı hayatıdır?
- İlk kez 1991'de Çin'de düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir?
- 2024'te ABD 'de evcil hayvan endüstrisine harcanan toplam para ne kadardır?
- "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi"nde "Ey Türk Gençliği!" dendikten hemen sonraki cümlede toplam kaç tane "a harfi bulunur?
- Nehirlerin denize doğru aktığı taraf ve kaynaklarının doğduğu taraf farklı kültür ve coğrafyalarda nasıl adlandırılır?
- Resimli Hayırlı Cuma mesajları | En yeni, anlamlı cuma sözleri: WhatsApp, Facebook…