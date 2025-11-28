Ödül töreninde kalpleri fethetti! İbrahim Çelikkol’dan ilan-ı aşk

Oyuncu, eşi Natali Yarcan Çelikkol'a olan aşkını tüm salona haykırarak, "O benim hayatım, o benim karım. Seni seviyorum Natali Yarcan Çelikkol" dedi. Bu romantik an, salondaki davetlilerden büyük alkış alırken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Instagram