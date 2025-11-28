C Takımı'nın Murat'ı Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi güzelliğiyle mest etti
Bu akşam atv ekranlarında ilk kez televizyon izleyiciyle buluşacak olan "C Takımı" filminde "Murat" karakterini canlandıran Toygan Avanoğlu özel hayatıyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun eşiyle paylaştığı karelere kısa sürede beğeni yağdı.
Başrollerini Sera Tokdemir, Toygan Avanoğlu ve Murat Akkoyunlu'nun paylaştığı C Takımı filmi, bu akşam ATV ekranlarında ilk kez izleyiciyle buluşuyor.
Filmin yayınlanmasıyla birlikte, özellikle Toygan Avanoğlu'nun özel hayatı yakın takibe alındı.
Güldür Güldür Show'da Paşa rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu, eşiyle paylaştığı karelerle dikkat çekti.
Toygan Avanoğlu 2019 yılında İranlı sevgilisi Şiva Behrouzfar ile dünyaevine girmişti. Şiva Behrouzfar, güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu.
Müthiş kadroyla sınırsız eğlence... C Takımı bu akşam ATV'de!
Yağmur, Murat, İbo, Ferdi Hoca ve Ahmet lise yıllarından beri arkadaşlardır. Grubun tek kadın üyesi olan Yağmur'un yaşadıklarından sonra ekibe eski mahalle kabadayısı hırsız Necmi'yi de dahil ederler.
Grubun Necmi'yi aralarına almasının nedeni intikam almaktır. Ancak yaptıkları plan onların pek de düşündüğü gibi ilerlemez.
Yolun sonunun nereye varacağından bihaber olan grup, kimi zaman engebeli kimi zamansa düz olan bu yolculukta kendilerini türlü maceraların içerisinde bulurlar.
