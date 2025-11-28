C Takımı’nın Murat’ı Toygan Avanoğlu’nun İranlı eşi güzelliğiyle mest etti

Müthiş kadroyla sınırsız eğlence... C Takımı bu akşam ATV'de!

Yağmur, Murat, İbo, Ferdi Hoca ve Ahmet lise yıllarından beri arkadaşlardır. Grubun tek kadın üyesi olan Yağmur'un yaşadıklarından sonra ekibe eski mahalle kabadayısı hırsız Necmi'yi de dahil ederler.

Grubun Necmi'yi aralarına almasının nedeni intikam almaktır. Ancak yaptıkları plan onların pek de düşündüğü gibi ilerlemez.

Yolun sonunun nereye varacağından bihaber olan grup, kimi zaman engebeli kimi zamansa düz olan bu yolculukta kendilerini türlü maceraların içerisinde bulurlar.

Kaynak: AA