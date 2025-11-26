26 Kasım 2025, Çarşamba
Haberler Magazin Haberleri Canan Karatay'ın acı günü! Eşine böyle veda etti

Canan Karatay'ın acı günü! Eşine böyle veda etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 26.11.2025 16:34 Güncelleme: 26.11.2025 16:37
ABONE OL
Canan Karatay’ın acı günü! Eşine böyle veda etti

Prof. Dr. Canan Karatay, 47 yıllık hayat arkadaşı Dr. Ali Başak Karatay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Karatay, hayatını kaybeden eşi Dr. Ali Başak Karatay'ı, son yolculuğuna uğurladı.

Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öne sürülen 78 yaşındaki Ali Başak Karatay, 25 Kasım günü hayatını kaybetti.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

Karatay için bugün Moda Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde ailesi ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

Prof. Dr. Canan Karatay ve oğlu Mehmet Karatay, cenazede zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

Taziyeleri kabul eden Canan Karatay duygularını, "47 yıllık eşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun. Arayan, soran, haber gönderen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum, geride kalan herkese sağlık ve mutluluk diliyorum" sözleriyle ifade etti.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

Cenazeye Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından çelenk yollandı.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

Dr. Ali Başak Karatay'ın cenazesi, Moda Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör