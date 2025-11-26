Aydan Şener'i yıkan acı haber! "Güle güle yol arkadaşım"

26 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 16:19
Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, yürek yakan bir paylaşımda bulundu. Ünlü isim, babasının vefat haberini Instagram'dan duygusal bir mesajla duyurdu.

1981 yılında Türkiye Güzeli seçilen ve kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra oyunculuğa adım atan Şener, 'Çalıkuşu' dizisindeki 'Feride' karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştı.

Kariyerine birçok projede devam eden Şener, oyunculuğunun yanı sıra fit görüntüsüyle de sık sık magazin gündeminde yer alıyordu.

Ünlü isim, sosyal medyadan verdiği acı haberler sevenlerini üzdü.

Babasının hayatını kaybettiğini Instagram hesabından duyuran Şener, şu ifadeleri kullandı:

''Yakışıklım benim. İlk aşkım...Yol arkadaşım canım babam.. Güle güle.. Mekanın cennet olsun''

