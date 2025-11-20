Yasemin Şefkatli'den dikkat çeken paylaşım: "Bazı annelerin hazin sonu"

Kaynak: Instagram

ZEHİRLENDİ GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİ

Sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Şefkatli, son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirmişti. Dün paylaştığı görüntüde yorgun hali dikkat çeken Şefkatli, geceyi hastanede geçirdiğini açıklamıştı:

"Dün akşam zehirlendim. Geceyi hastanede geçirdim. Üzerine sabah çocukları cimnastiğe götürdüm, bir de bu beyefendinin vize randevusu vardı ona gittik."

Kaynak: Instagram