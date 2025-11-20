Yasemin Şefkatli'den dikkat çeken paylaşım: "Bazı annelerin hazin sonu"
İbrahim Tatlıses'le Derya Tuna'nın gelinleri Yasemin Şefkatli, zehirlendiğini ve geceyi hastanede geçirdiğini söylemişti. Fenomen isim, baygın olduğu anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
Türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021'de dünyaevine girmiş, 2024 ocak ayında ise ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına almıştı.
ZEHİRLENDİ GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİ
Sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Şefkatli, son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirmişti. Dün paylaştığı görüntüde yorgun hali dikkat çeken Şefkatli, geceyi hastanede geçirdiğini açıklamıştı:
"Dün akşam zehirlendim. Geceyi hastanede geçirdim. Üzerine sabah çocukları cimnastiğe götürdüm, bir de bu beyefendinin vize randevusu vardı ona gittik."
O ANLARI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Zehirlendiğini açıklayan Şefkatli son olarak Instagram hesabından baygın olduğu ana ait görüntüyü takipçileriyle paylaştı.
O ana ait bir kamera görüntüsü yayınlayan Şefkatli paylaşımına şu notu düştü:
"Bazı annelerin hazin sonu, üstümü Ayel örtmüş"
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EuroLeague’de dev mücadele: Fenerbahçe Beko - Partizan maçı ne zaman, hangi kanalda?
- 2026 DUS ne zaman, hangi tarihte? Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tarihi
- Geçirgen bağırsak sendromu nedir, belirtileri nelerdir, nasıl iyileştirilir?
- Warner Bros nedir, ne zaman kuruldu? Warner Bros Kerem Aktürkoğlu'na neden dava açtı?
- 33. Dönem POMEM başvurusu ne zaman başlayacak? EGM POMEM başvuru şartları
- Yılbaşı ne zaman, 1 Ocak 2026 hangi güne denk geliyor?
- Masterchef'te dün akşam kim elendi? MasterChef’e veda eden isim belli oldu
- ÖSYM 2025 ALES 3 takvimi: Sınav günü, oturum saati ve sonuç tarihi
- 20 Kasım ne günü, anlam ve önemi nedir? Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
- 19-25 Kasım ŞOK aktüel kataloğu: Bu haftanın indirimli ürünleri neler?
- Dünya Kupası play-off turu kura çekimi saat kaçta? Türkiye'nin rakibi kim olacak?
- Lodos sonrası kış jet hızıyla gelecek! Hazırlıklı olun: 20 Kasım hava durumu raporu