Yasemin Şefkatli'den dikkat çeken paylaşım: "Bazı annelerin hazin sonu"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2025 14:07
İbrahim Tatlıses'le Derya Tuna'nın gelinleri Yasemin Şefkatli, zehirlendiğini ve geceyi hastanede geçirdiğini söylemişti. Fenomen isim, baygın olduğu anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021'de dünyaevine girmiş, 2024 ocak ayında ise ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına almıştı.

ZEHİRLENDİ GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİ

Sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Şefkatli, son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirmişti. Dün paylaştığı görüntüde yorgun hali dikkat çeken Şefkatli, geceyi hastanede geçirdiğini açıklamıştı:

"Dün akşam zehirlendim. Geceyi hastanede geçirdim. Üzerine sabah çocukları cimnastiğe götürdüm, bir de bu beyefendinin vize randevusu vardı ona gittik."

O ANLARI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Zehirlendiğini açıklayan Şefkatli son olarak Instagram hesabından baygın olduğu ana ait görüntüyü takipçileriyle paylaştı.

O ana ait bir kamera görüntüsü yayınlayan Şefkatli paylaşımına şu notu düştü:

"Bazı annelerin hazin sonu, üstümü Ayel örtmüş"

