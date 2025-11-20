Uğur Yücel AVM'de terlikleriyle görüntülendi! "Moralim bozuk sonra konuşalım"
Usta oyuncu Uğur Yücel, Etiler’de bir AVM’de objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularına yanıt vermek istemeyen Yücel, “Moralim bozuk” diyerek açıklama yapmadan hızlı adımlarla uzaklaştı. Oyuncunun rahat tarzı da dikkatlerden kaçmadı
Usta oyuncu Uğur Yücel, önceki gün Etiler'de bulunan bir AVM'de objektiflere yansıdı.
SABAH'ın haberine göre; Basın mensuplarını fark eder etmez soruları yanıtlamak istemeyen Yücel, hızlı adımlarla uzaklaşmayı tercih etti.
Ayağındaki terlikleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu, yalnızca "Moralim bozuk, sonra konuşalım" diyerek otoparka doğru yöneldi.
UĞUR YÜCEL KİMDİR?
1957 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi ve 1977 yılında tek kişilik bir gösteriyle oyunculuk kariyerine başladı.
1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü'nde çeşitli oyunlarda oynadı.
Rol aldığı dizi ve filmleri büyük beğeni toplayan Uğur Yücel kariyerindeki başarısını yer aldığı projelerle devam ettirmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünya Kupası play-off turu kura çekimi saat kaçta? Türkiye'nin rakibi kim olacak?
- Lodos sonrası kış jet hızıyla gelecek! Hazırlıklı olun: 20 Kasım hava durumu raporu
- Kainat Güzellik Yarışması 2025: Miss Universe yarışma tarihi, saati ve yayın kanalı
- Cambridge yılın kelimesini açıkladı: Parasosyal ne demek?
- Sadece 10 dakika: Yemek sonrası o hareket vücudunuzda neleri değiştiriyor?
- Ağaç, kuş, kadın: Gördüğünüz ilk şey sizi anlatıyor! Kişilik sırrınızı keşfedin
- Kuruluş Orhan’ın Fatma Hatun’u Cemre Gümeli kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
- Güneşin önündeki adam! O tarihi fotoğrafın arkasındaki gerçek hikaye
- Yatakta dönüp durmaya son! Uzmanlar açıkladı: Kesintisiz uyku için dört kural
- Zirve Türklerin! Dünyanın en iyi tavuk yemekleri açıklandı
- Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Kuruluş Orhan’ın Abdurrahman’ı Uğur Pektaş kimdir? Hangi dizilerde oynadı?