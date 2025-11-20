20 Kasım 2025, Perşembe
Uğur Yücel AVM'de terlikleriyle görüntülendi! "Moralim bozuk sonra konuşalım"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2025 08:29
Usta oyuncu Uğur Yücel, Etiler’de bir AVM’de objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularına yanıt vermek istemeyen Yücel, “Moralim bozuk” diyerek açıklama yapmadan hızlı adımlarla uzaklaştı. Oyuncunun rahat tarzı da dikkatlerden kaçmadı

Usta oyuncu Uğur Yücel, önceki gün Etiler'de bulunan bir AVM'de objektiflere yansıdı.

SABAH'ın haberine göre; Basın mensuplarını fark eder etmez soruları yanıtlamak istemeyen Yücel, hızlı adımlarla uzaklaşmayı tercih etti.

Ayağındaki terlikleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu, yalnızca "Moralim bozuk, sonra konuşalım" diyerek otoparka doğru yöneldi.

UĞUR YÜCEL KİMDİR?

1957 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi ve 1977 yılında tek kişilik bir gösteriyle oyunculuk kariyerine başladı.

1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü'nde çeşitli oyunlarda oynadı.

Rol aldığı dizi ve filmleri büyük beğeni toplayan Uğur Yücel kariyerindeki başarısını yer aldığı projelerle devam ettirmektedir.

