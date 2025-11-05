05 Kasım 2025, Çarşamba
Haberler Magazin Haberleri Muazzez Abacı'dan korkutan haber: Yoğun bakıma alındı!

Muazzez Abacı'dan korkutan haber: Yoğun bakıma alındı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 09:06 Güncelleme: 05.11.2025 09:13
ABONE OL
Muazzez Abacı’dan korkutan haber: Yoğun bakıma alındı!

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Muazzez Abacı, durumunun kötüye gitmesi sonucu yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama Abacı'nın menajerinden geldi. İşte usta sanatçının sağlık durumu...

1 Kasım 2025 tarihinde ABD'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Muazzez Abacı'dan üzücü haber geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü sanatçının menajeri Taner Budak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; ''Sanatçımız Sn. Muazzez Abacı ABD'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış olup yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştır. Stent takılarak tedavisi tamamlanmıştır. Hastanede normal odada tedavisine devam edilmektedir. Sanatçımızın sağlık durumunu siz sevenleri ile paylaşmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

USTA SANATÇI YOĞUN BAKIMDA!

Böbreklerinde sorun oluşan 77 sanatçının tedavisine yoğun bakımda devam edileceği öğrenildi.

MENAJERİNDEN YENİ AÇIKLAMA

Muazzez Abacı'nın sağlık durumundaki yeni gelişmeyi menajeri Taner Budak, şu sözlerle duyurdu:

''Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeni ile anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır. Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir. Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için.''

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Zerrin Özer / Kaynak: InstagramZerrin Özer / Kaynak: Instagram

Öte yandan yeni şarkısının lansmanında gazetecilerle bir araya gelen Zerrin Özer, Fatih Ürek ve Muazzez Abacı'nın sağlık durumuna değindi.

"HER GÜN DUA EDİYORUM"

Özer, "Sanatçı dostlarımın böyle olumsuz sağlık haberlerini alıyorum ve çok üzülüyorum. Her gün Fatih beye dua ediyorum" dedi.

Ayrıca ünlü şarkıcı, "Sevgili Abacı da Amerika'da hastanedeymiş bugün öğrendim. Ona da dua ettim. Duanın en büyük enerji olduğuna inanıyorum. Ne olur herkes iyi olsun. Herkes sağlıklı olsun ben dayanamıyorum böyle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olan Abacı, 1970'li yıllardan itibaren sahneye çıkarak Türk sanat müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak tanındı.

Kariyeri boyunca sayısız albüm çıkaran sanatçı, "Geceler", "Bir Teselli Ver", "Kalbimi Kıra Kıra" gibi unutulmaz eserlerle geniş bir hayran kitlesi kazandı. Güçlü sesi, zarif sahne duruşu ve klasik üslubuyla Türk müziğinin yaşayan efsaneleri arasında gösteriliyor.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör