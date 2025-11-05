Muazzez Abacı’dan korkutan haber: Yoğun bakıma alındı!

Zerrin Özer / Kaynak: Instagram

Öte yandan yeni şarkısının lansmanında gazetecilerle bir araya gelen Zerrin Özer, Fatih Ürek ve Muazzez Abacı'nın sağlık durumuna değindi.

"HER GÜN DUA EDİYORUM"

Özer, "Sanatçı dostlarımın böyle olumsuz sağlık haberlerini alıyorum ve çok üzülüyorum. Her gün Fatih beye dua ediyorum" dedi.

Ayrıca ünlü şarkıcı, "Sevgili Abacı da Amerika'da hastanedeymiş bugün öğrendim. Ona da dua ettim. Duanın en büyük enerji olduğuna inanıyorum. Ne olur herkes iyi olsun. Herkes sağlıklı olsun ben dayanamıyorum böyle" ifadelerini kullandı.