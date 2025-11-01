4. kez anne olan Wilma Elles: "10 çocuk isterim ama zaman yetmiyor"

İzmir'de Mustafa ve Zehra Nur Akalın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen defilede podyuma çıkan isimler arasında Wilma Elles ve Ece Gürsel de vardı.

Yaklaşık bir ay önce dördüncü çocuğunu dünyaya getiren Elles, doğum sonrası ilk kez podyumda yürüdü.

SABAH'ın haberine göre; Elles, annelikle ilgili "Artık yeter! Bana kalsa 10 çocuk da isterim ama zaman yetmiyor. Çocuklar çok tatlı ama dört çocuk bana yetti" diyerek güldürdü.

Kaynak: Instagram