Kumarbaz sevgiliden veda vurgunu! Oyuncu Sevim Erdoğan hayatının şokunu yaşadı
Oyuncu Sevim Erdoğan, 4 yıldır birlikte olduğu Akın E. ile yollarını ayırma kararı aldı. Ancak ikilinin ayrılığı beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Kumarbaz sevgili, ünlü oyuncunun uyurken 225 bin TL'sini çalıp gitti. İşte haberin detayları...
Oyuncu Sevim Erdoğan, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisinden ayrılma kararı verince olanlar oldu.
Erdoğan, savcılığa başvurarak sevgilisi Akın E.'den şikayetçi oldu.
SABAH'ın haberine göre; Erdoğan ifadesinde "Akın E., son dönemlerde çalışmıyordu, geçinemediği için benden sürekli para istiyordu. Annemden bile onun için borç aldım. Kumar da oynuyordu. Olay günü vedalaşmak için evde buluştuk. Alkol aldık. Ben sızınca rızam olmadan 225 bin liramı kendi hesabına aktarmış. Telefonumu da alıp gitmiş" dedi.
10 YIL HAPSİ İSTENDİ
Oyuncu, hesabını bloke ettiği için parası iade edilse de şikayetinden vazgeçmedi.
Savcılık, Akın E. hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.
Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
