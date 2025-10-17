Emel Müftüoğlu 64'üncü yaşını kutladı: "Ölüme biraz daha yaklaştık"

17 Ekim 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.10.2025 11:04
Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, yeni yaşını Arnavutköy'de dostlarıyla kutladı. Mekana girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müftüoğlu, "Doğum günü bana göre değil, ölüme yaklaşmayı kutlamak olur mu?" sözleriyle dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, 64. yaş gününü Arnavutköy'de bir mekanda yakın dostlarıyla birlikte kutladı.

Oktay Kaynarca, Deniz Seki ve Ercan Saatçi gibi sanat camiasından birçok ismin katıldığı gecede, Müftüoğlu'nun açıklamaları dikkat çekti.

Kutlama öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emel Müftüoğlu, doğum günlerine dair ilginç açıklamalarda bulundu.

Kutlama yapmayı sevmediğini belirten sanatçı, "Doğum günü kutlamayı hiç sevmiyorum. Çünkü bence aptalların işi. Ne o öyle 'biraz daha yaklaştık ölüme hadi bakalım' der gibi olur mu öyle şey! Üzülmek ağıt yakmak lazım" ifadelerini kullandı.

Ünlü ismin açıklaması, kısa sürede gündem olarak sosyal medyayı ikiye böldü. Kimisi sanatçıya hak verirken kimisi Müftüoğlu'nun bakış açısını eleştirdi.

