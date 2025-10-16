Güllü'nün patronundan şok iddialar! Çocukları harekete geçti
Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümü gündemde yer almaya devam ediyor. Merhum sanatçının çocukları, annelerinin vefatıyla ilgili bomba iddialarda bulunan Ferdi Aydın hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün (Güllü Tut) şüpheli ölümüyle ilgili iddialar bitmek bilmiyor.
GÜLLÜ'NÜN PATRONUNDAN ŞOKE EDEN İDDİALAR
Tartışmalar sürerken, Ferdi Aydın şoke eden iddialarda açıklamalarda bulunmuştu. Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in çevresine "Annemi öldürmek istiyorum" dediğini iddia etmişti.
Şarkıcı Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, katıldığı televizyon programında yaptığı şoke edici açıklamalarla magazin gündemini sarstı.
Aydın'ın en çarpıcı iddiası, Güllü'nün kızıyla ilgiliydi: "Kızı 'Annemi öldürmek istiyorum' demiş!"
Aydın, kızının birçok kişiye annesinden nefret ettiğini ve bazen onu öldürmek istediğini anlattığını, hatta yasaklı madde kullandığını ileri sürdü.
Ayrıca şüpheli ölüme dair başka bir korkunç iddia daha ortaya attı: "Kayıp iki dakikalık ses kaydını dinledim... Orada şunu söylüyorlar, 'gel gel bir kendini aşağı at diyorlar' aşağı atıyorlar gülerek."
Bu duruma dayanarak, Güllü'nün sinirle atıldığını ve olayın tasarlanarak gerçekleştiğini düşündüğünü belirtti. Bununla birlikte, bir gizli tanığın kendisine "Güllü Hanımı, asistanı Deniz (Çiğdem) bıçakladı" dediğini aktardı.
Ferdi Aydın, şüpheli ölümün ardından Güllü'nün kızı ve bir arkadaşının cep telefonuyla olay yerinden kaçtığını da iddialarına ekledi.
KIZI VE OĞLUNDAN SUÇ DUYURUSU
Hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annelerinin ölümüyle ilgili çok sayıda iddialarda bulunan Ferdi Aydın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
''Kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı merhume Gül Tut'un mirasçıları Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve Tuğyan Ülkem Gülter adına avukatı olarak, Ferdi Aydın hakkında muhtelif suç isnadları ile Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na Suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla. 16.10.2025 Tuğyan Ülkem Gülter Tuğberk Yağız Hamza Gülter Vekili Av. Rahmi Çelik.''
KESİN ÖLÜM NEDENİ
Öte yandan Güllü'nün, kesin ölüm nedeni adli tıp "kati" raporuyla birlikte belli olmuştu.
Birinci İhtisas Kurulu'nun mütalaasında, kanında yüksek düzeyde etil alkol tespit edilen Güllü'nün, zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir delil bulunmadığı ve yüksekten düşmeye bağlı olarak kırık, beyin kanaması ve iç kanama sonucunda ölümün meydana geldiği belirtildi.
