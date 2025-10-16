Güllü’nün patronundan şok iddialar! Çocukları harekete geçti

Kaynak: Instagram

Aydın, kızının birçok kişiye annesinden nefret ettiğini ve bazen onu öldürmek istediğini anlattığını, hatta yasaklı madde kullandığını ileri sürdü.

Ayrıca şüpheli ölüme dair başka bir korkunç iddia daha ortaya attı: "Kayıp iki dakikalık ses kaydını dinledim... Orada şunu söylüyorlar, 'gel gel bir kendini aşağı at diyorlar' aşağı atıyorlar gülerek."

Bu duruma dayanarak, Güllü'nün sinirle atıldığını ve olayın tasarlanarak gerçekleştiğini düşündüğünü belirtti. Bununla birlikte, bir gizli tanığın kendisine "Güllü Hanımı, asistanı Deniz (Çiğdem) bıçakladı" dediğini aktardı.

Ferdi Aydın, şüpheli ölümün ardından Güllü'nün kızı ve bir arkadaşının cep telefonuyla olay yerinden kaçtığını da iddialarına ekledi.

Güllü'nün çocukları / DHA