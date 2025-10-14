29 yıllık evlilik bitti: Vuslat Doğan ve Ali Sabancı’dan dikkat çeken açıklama

14 Ekim 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 08:44
2023 yılında geçirdikleri bot kazasında ölümden dönen Ali ve Vuslat Doğan Sabancı çifti, tek celsede boşandıklarını açıkladı. 29 yıllık evlilklerini noktalayan çiftin, sosyal medya açıklamaları ise dikkat çekti.

İş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan, 29 yıllık evliliklerini noktaladı!

2023 yılında Yunanistan'da geçirdikleri tekne kazasıyla ölümden dönen çift, uzun süredir magazin gündeminden düşmüyordu. Yaşadıkları zorlu süreç ve ardından gelen söylentiler, ilişkilerini derinden etkiledi.

Kazanın ardından tedavi süreçleriyle gündeme gelen Sabancı çifti, son aylarda haklarında çıkan "boşanma" iddialarına sessiz kalmayı tercih etmişti. Ancak bu sessizlik geçtiğimiz saatlerde bozuldu. Vuslat Doğan Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla boşanmayı resmen doğruladı.

Vuslat Doğan Sabancı boşandıklarını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Biz Ayrıldık. 29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık.

Birlikte yaşamı da kutladık birçok zorluğu da göğüsledik. Pek çok güzel anı biriktirdik. En önemlisi hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik.

Son yıllarda ise ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı...Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk. Derken bir akşam ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmi ve çabasıyla devam eden zor bir sürece girdik.

Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak, güçlendirecek sandık. Öyle olmadı. Birimiz çok ağır geçirdiği 3 aydan sonra normal hayat yaşantısına dönebildi. Diğerimiz ise hayati tehlikesi olmamasına rağmen 2 yıl boyunca devam edecek, ağır adımlarla ilerleyen çok zor bir sürece girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde ise artık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık.

Geçtiğimiz bu zor dönemlerde bizi sevgiyle saran, dualarını esirgemeyen ve gönülden destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.

Bugün ayrılırken kayda geçirmek istediğimiz üç konu var:

Birincisi, birbirmizi hiçbir gün kazadan sorumlu tutmadık, suçlamadık. İkincisi birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz. Üçüncüsü bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz. Vuslat Doğan ve Ali Sabancı" ifadelerini kullandı.

