29 yıllık evlilik bitti: Vuslat Doğan ve Ali Sabancı’dan dikkat çeken açıklama

Kaynak: Instagram

Vuslat Doğan Sabancı boşandıklarını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Biz Ayrıldık. 29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık.

Birlikte yaşamı da kutladık birçok zorluğu da göğüsledik. Pek çok güzel anı biriktirdik. En önemlisi hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik.

Son yıllarda ise ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı...Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk. Derken bir akşam ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmi ve çabasıyla devam eden zor bir sürece girdik.