29 yıllık evlilik bitti: Vuslat Doğan ve Ali Sabancı'dan dikkat çeken açıklama
2023 yılında geçirdikleri bot kazasında ölümden dönen Ali ve Vuslat Doğan Sabancı çifti, tek celsede boşandıklarını açıkladı. 29 yıllık evlilklerini noktalayan çiftin, sosyal medya açıklamaları ise dikkat çekti.
İş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan, 29 yıllık evliliklerini noktaladı!
2023 yılında Yunanistan'da geçirdikleri tekne kazasıyla ölümden dönen çift, uzun süredir magazin gündeminden düşmüyordu. Yaşadıkları zorlu süreç ve ardından gelen söylentiler, ilişkilerini derinden etkiledi.
Kazanın ardından tedavi süreçleriyle gündeme gelen Sabancı çifti, son aylarda haklarında çıkan "boşanma" iddialarına sessiz kalmayı tercih etmişti. Ancak bu sessizlik geçtiğimiz saatlerde bozuldu. Vuslat Doğan Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla boşanmayı resmen doğruladı.
Vuslat Doğan Sabancı boşandıklarını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Biz Ayrıldık. 29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık.
Birlikte yaşamı da kutladık birçok zorluğu da göğüsledik. Pek çok güzel anı biriktirdik. En önemlisi hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik.
Son yıllarda ise ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı...Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk. Derken bir akşam ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmi ve çabasıyla devam eden zor bir sürece girdik.
Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak, güçlendirecek sandık. Öyle olmadı. Birimiz çok ağır geçirdiği 3 aydan sonra normal hayat yaşantısına dönebildi. Diğerimiz ise hayati tehlikesi olmamasına rağmen 2 yıl boyunca devam edecek, ağır adımlarla ilerleyen çok zor bir sürece girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde ise artık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık.
Geçtiğimiz bu zor dönemlerde bizi sevgiyle saran, dualarını esirgemeyen ve gönülden destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.
Bugün ayrılırken kayda geçirmek istediğimiz üç konu var:
Birincisi, birbirmizi hiçbir gün kazadan sorumlu tutmadık, suçlamadık. İkincisi birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz. Üçüncüsü bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz. Vuslat Doğan ve Ali Sabancı" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 14-17 Ekim BİM aktüel kataloğu: Bu hafta hangi ürünler indirimde? TV, ütü, mama sandalyesi, dik süpürge
- İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI | İŞKUR Gençlik Programına nasıl başvurulur, ne kadar ödeniyor?
- TRT 1’in dizisi Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor? Taşacak Bu Deniz Karadeniz’in hangi ilinde çekiliyor?
- Milli ara devam ediyor: Süper Lig ne zaman başlayacak? A Milli Takımın kritik maç takvimi
- İstanbullular hazır olun! Meteoroloji'den sağanak alarmı: Saat saat belli oldu! Şemsiye ve botsuz çıkmayın
- DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS ek tercih sonuç sorgulama nereden yapılır?
- Bolu Dağı Tüneli neden kapalı, ne zaman açılacak? Bolu Dağı Tüneli yol çalışması son durum nedir?
- Fenerbahçe-VfB Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? FB UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı branş ve kontenjanlar | 200 sözleşmeli personel alımı başvuruları nereden yapılır?
- 28 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim günü okullar tam gün mü, yarım gün mü?
- 50 yaşında 25'lik görünmenin sırrı ortaya çıktı! Sıcak duş, mavi ışık, sakız… Güzellik doktorları uyarıyor
- Okullarda deprem tatbikatı bugün saat kaçta? MEB deprem anı tahliye tatbikatı nedir, nasıl yapılır?