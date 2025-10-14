2 yıl önce de annesini kaybetmiş! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den duygulandıran paylaşım

Kaynak: Instagram

Ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğan Tanyeli Özruh Sünneli, 18 Mart'ta Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazede konuşmakta zorlanan Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, "O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük'' şeklinde konuşmuştu.