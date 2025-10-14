2 yıl önce de annesini kaybetmiş! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den duygulandıran paylaşım

14 Ekim 2025, Salı
14.10.2025
Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, geçtiğimiz aylarda yaşamını yitirmişti. Acı kaybın ardından eşi İlker Sünneli, bu kez annesi Ayşegül Sünneli’yi ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı.

Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede 17 Mart 2025 günü yaşamını yitirdi.

Ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğan Tanyeli Özruh Sünneli, 18 Mart'ta Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazede konuşmakta zorlanan Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, "O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük'' şeklinde konuşmuştu.

KAHREDEN DETAY

Vefatıyla sevenlerini derinden üzen Tanyeli, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda eşi İlker Sünneli'nin eski eşinin kanserden hayatını kaybettiğini söylemişti.

ANNESİNİ ANDI

Eşinin vefatının ardından zor günler geçiren Sünneli, 2 yıl önce hayatını kaybeden annesi Ayşegül Sünneli'yi ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşımla andı.

Instagram hesabından annesiyle birlikte yer aldığı kareyi yayımlayan Sünneli, mesajına; ''Bugün seni kaybedeli 2 yıl bitti annem'' notunu düştü.

