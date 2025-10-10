Taylor Swift tarih yazdı! Müzik dünyasında taht değişimi
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, yeni albümüyle müzik tarihine geçti. Swift’in 12’nci albümü "The Life of a Showgirl", bir albüm için kaydedilen en yüksek ilk hafta hasılatına ulaştı ve Adele’in "25" albümünü geride bıraktı.
Taylor Swift, yeni albümü 'The Life of a Showgirl' ile müzik tarihine geçti.
3 Ekim'de yayımlanan albüm sadece 24 saat içinde 2.7 milyon sattı. Billboard'un Çarşamba günü paylaştığı verilere göre, albümün ilk beş gününde satışları 3.5 milyon adedi aştı.
Ünlü sanatçı bu rakamla İngiliz sanatçı Adele'in 2015'te yayımladığı 25. albümünün 3.4 milyonluk rekorunu geride bıraktı.
Albümün 3.2 milyon kopyası fiziksel satışlardan, 300 bin birimi ise dijital dinleme platformlarından elde edildi.
