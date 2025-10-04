04 Ekim 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Melisa Döngel'in yeni imajı şaşırttı!

Melisa Döngel'in yeni imajı şaşırttı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 06:31
ABONE OL
Melisa Döngel’in yeni imajı şaşırttı!

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını şaşırttı. 26 yaşındaki oyuncu, kahkül kestirerek yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

İmaj değiştiren ünlüler arasına Melisa Döngel de girdi...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sen Çal Kapımı, Prestij Meselesi ve Kirli Sepeti gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

26 yaşındaki Döngel, son olarak kuaförde çektiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Saçlarında değişikliğe giden Döngel, kakül kestirerek yeni bir görünüme kavuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına hayranlarından yorum yağdı.

Takipçilerinden "Ne yapsa yakışıyor", "Bayıldım", "Harika olmuşsun" gibi yorumlarda bulundu.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör