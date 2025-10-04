04 Ekim 2025, Cumartesi
"Adile"nin vizyon tarihi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 06:06
Çağan Irmak'ın yönettiği ve Yeşilçam'ın usta oyuncusu Adile Naşit'in hayatını konu alan 'Adile' filmi 5 Aralık'ta vizyona girecek.

Beşiktaş Kültür Merkezinin (BKM) yeni yapımı, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in hayatını konu alan "Adile" sinema filmi 5 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu projede sanatçıya Meltem Kaptan hayat veriyor. Proje, sahne ışıkları altındaki neşesiyle tanınan, ancak kendi yaşamında büyük sınavlardan geçen Naşit'in hayatının farklı dönemlerinden kesitleri yer alıyor.

