03 Ekim 2025, Cuma
Haberler Magazin Haberleri Eşinden boşanan Almeda Baylan yeni aşkını ilan etti!

Eşinden boşanan Almeda Baylan yeni aşkını ilan etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 15:57 Güncelleme: 03.10.2025 16:10
ABONE OL
Eşinden boşanan Almeda Baylan yeni aşkını ilan etti!

Survivor ile adını duyuran Almeda Baylan, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanmıştı. Ayrılık açıklamasıyla dikkat çeken Baylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni ilişkisini ilan etti.

Survivor All Star 2025'ten diskalifiye olarak ayrılan Almeda Baylan, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Yarışmadan sonra 29 kilo veren ve burnundan estetik ameliyat olan Baylan, geçtiğimiz ay boşandığını açıklamıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Almeda, "Resmi olarak Ercan ile boşandım. Her ne olursa olsun 6 yıldır birlikteyiz, 3 yıldır evliyiz. Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben de hiç masum değildim o da. Sonunda arkadaşça bitirdik. Çok mutluyum, tek dileğim herkes çok mutlu olsun. Zaten yakında yurt dışına gidiyorum." demişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SÜRPRİZ AŞK İLANI

Sosyal medyayı aktif kullanan Almeda'dan sürpriz paylaşım geldi. Boşandıktan sonra yeni aşka yelken açan Almeda, ilişkisini ilan etti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör