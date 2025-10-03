Eşinden boşanan Almeda Baylan yeni aşkını ilan etti!
Survivor ile adını duyuran Almeda Baylan, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanmıştı. Ayrılık açıklamasıyla dikkat çeken Baylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni ilişkisini ilan etti.
Survivor All Star 2025'ten diskalifiye olarak ayrılan Almeda Baylan, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor...
Yarışmadan sonra 29 kilo veren ve burnundan estetik ameliyat olan Baylan, geçtiğimiz ay boşandığını açıklamıştı.
Almeda, "Resmi olarak Ercan ile boşandım. Her ne olursa olsun 6 yıldır birlikteyiz, 3 yıldır evliyiz. Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben de hiç masum değildim o da. Sonunda arkadaşça bitirdik. Çok mutluyum, tek dileğim herkes çok mutlu olsun. Zaten yakında yurt dışına gidiyorum." demişti.
SÜRPRİZ AŞK İLANI
Sosyal medyayı aktif kullanan Almeda'dan sürpriz paylaşım geldi. Boşandıktan sonra yeni aşka yelken açan Almeda, ilişkisini ilan etti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATV’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı ne zaman başlıyor? Aynadaki Yabancı konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
- Diyetler tarihe karıştı: Fazla kilo ömrü uzatıyor mu? Bilimden şaşırtan araştırma…
- İşsizlik maaşı yattı mı, Ekim ödemeleri ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne kadar, başvuru nereden yapılır?
- ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEME SORGULAMA 2025: Çiftçi destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?
- FORMULA 1 TAKVİM | F1 yarışı bu hafta var mı? Singapur GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 7 EKİM BİM AKTÜEL KATALOĞU Haftanın indirimleri neler? Buğday unu 199 TL, Sucuk 235 TL…
- EUROLEAGUE 2. HAFTA | Zalgiris-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Cuma günleri çekilecek tesbihler ve zikirler| Cuma günü hangi sureler okunur? ARAPÇA-TÜRKÇE
- İstanbullular dikkat! Sonbahar yağmurları başlıyor! Meteorolojiden 9 ile kuvvetli yağış uyarısı: 3 Ekim Cuma hava nasıl olacak?
- KİRA ZAMMI ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: 2025 Ekim Ayında Kiralara Kaç TL Zam Gelecek? İşte yeni kira zammı oranı!
- Windows 10 desteği ne zaman bitiyor? Neler yapılabilir?
- Gözlerinizi alamayacaksınız! Ekim ayında izlenmesi gereken büyüleyici gökyüzü olayları: Dolunay, meteor yağmuru…