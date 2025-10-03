03 Ekim 2025, Cuma
Annesini kaybeden Barış Murat Yağcı'dan duygusal paylaşım!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 09:39
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Barış Murat Yağcı'nın annesi Arzu Ernak, son yolculuğuna uğurlandı. Anne acısıyla sarsılan ünlü isimden duygusal paylaşım geldi.

Survivor yarışmasıyla tanınan oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak'ı kaybetti. Uzun süredir tedavi gören Arzu Ernak, hastanede yaşamını yitirdi.

Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedilen Ernak, sevenlerinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Büyük acı yaşayan Barış Murat Yağcı'den ilk paylaşım geldi.

Ünlü isim, annesinin mezarı başında dua ederken çekilen fotoğrafını paylaşarak duygularını dile getirdi.

