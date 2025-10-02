02 Ekim 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2025 09:47
Alişan’dan Sumud Filosu’na yasa dışı saldıran İsrail’e sert tepki

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla uluslararası sularda yol alan Sumud Filosu, işgalci İsrail'in saldırısına uğradı. Olayın ardından Türkiye’den peş peşe tepkiler yükselirken, Filistin halkının yanında olduğunu her fırsatta dile getiren şarkıcı Alişan, sosyal medyada yaptığı açıklamayla öfke kustu.

İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Global Sumud Filosu, Gazze'ye yaklaşırken işgalci İsrail'in müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.

Filodaki 30 gemiye yasa dışı şekilde el konulurken, aralarında 29 Türk vatandaşının da bulunduğu 200'den fazla kişi İsrail tarafından esir alındı.

Olayın ardından Türkiye'den peş peşe tepkiler yükseldi. Filistin halkının yanında olduğunu her fırsatta dile getiren şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamalarla İsrail'e tepki gösterdi.

"İNSANLIK UYANDI SONUN GELİYOR İTRAİL"

Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sen istediğin kadar 'Güç bende, para bende, istediğimi yaparım' de... İnsanlık uyandı ve farkında değilsin ama sonun geliyor itrail!!! Herkes senden nefret ediyor, bugün gösterilerle nefretini kusacak sonra bir bakmışsın enkazında zıplayacak insanlar itrail"

