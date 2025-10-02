Alişan’dan Sumud Filosu'na yasa dışı saldıran İsrail’e sert tepki
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla uluslararası sularda yol alan Sumud Filosu, işgalci İsrail'in saldırısına uğradı. Olayın ardından Türkiye’den peş peşe tepkiler yükselirken, Filistin halkının yanında olduğunu her fırsatta dile getiren şarkıcı Alişan, sosyal medyada yaptığı açıklamayla öfke kustu.
İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Global Sumud Filosu, Gazze'ye yaklaşırken işgalci İsrail'in müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.
Filodaki 30 gemiye yasa dışı şekilde el konulurken, aralarında 29 Türk vatandaşının da bulunduğu 200'den fazla kişi İsrail tarafından esir alındı.
Olayın ardından Türkiye'den peş peşe tepkiler yükseldi. Filistin halkının yanında olduğunu her fırsatta dile getiren şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamalarla İsrail'e tepki gösterdi.
"İNSANLIK UYANDI SONUN GELİYOR İTRAİL"
Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sen istediğin kadar 'Güç bende, para bende, istediğimi yaparım' de... İnsanlık uyandı ve farkında değilsin ama sonun geliyor itrail!!! Herkes senden nefret ediyor, bugün gösterilerle nefretini kusacak sonra bir bakmışsın enkazında zıplayacak insanlar itrail"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeni yağışlı sistem geliyor: Meteoroloji’den Marmara’ya kuvvetli fırtına uyarısı! İstanbul için saat verildi
- Emekliye 6.3 puanlık refah payı formülü! SSK, BAĞ-KUR'lunun ocak zammında 3 seçenek masada! 16.881 TL maaş alanlar...
- Çin’in zeka sırrı kahvaltıda saklı! Canan Karatay açıkladı: O besinden günde 10 tane tüketin…
- Zeka testi: En zeki insanlar bile 11 saniyede gizli geyiği bulamıyor
- Fenerbahçe Beko-Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
- ÖSYM SINAV TAKVİMİ | Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ne zaman, saat kaçta?
- TOBB NEFES 2025 DESTEK PAKETİ: Nefes Kredisi başvuruları nereden yapılacak, kimler başvurabilir, kredi tutarı ne kadar?
- Genç çiftlere 250 bin TL kredi desteği başladı: Evlilik kredisi başvuruları nereden yapılacak, şartlar neler?
- Memura emekliye ocakta %19.54 zam! FKB'den yeni enflasyon tahmini geldi: Polis, öğretmen meslek meslek maaş tablosu
- Türkiye’nin yapay zeka haritası çıkarıldı: TÜİK verilerle açıkladı! İşte Türkiye’nin en çok yapay zeka kullanan sektörü
- 3 EKİM BİM AKTÜEL KATALOG: Bu hafta BİM’de hangi ürünler var? Şarjlı süpürge, ütü masası, yemek takımı…
- 2025-2026 VGM Burs Başvuru Ekranı: VGM burs başvuruları başladı mı, ne kadar, aranan şartlar neler? İlkokul, ortaokul, lise…