Kıraç konserinde Güllü'yü unutmadı: "Roman müziğini hakkıyla söylüyordu"
Edirne’de düzenlenen festivalde sahne alan ünlü sanatçı Kıraç, hayatını kaybeden Güllü'yü anıp; "Gerçekten ilk çıktığında hatırlıyorum, çok sempatikti. Roman müziğini hakkıyla söylüyordu" dedi.
Edirne'de Yaşayan Miras ve Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivalleri kapsamında, Kıraç, sahne aldı. Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen Kıraç konserine Edirneliler yoğun ilgi gösterdi.
Kıraç'ın sevilen şarkılarını söylediği konsere katılan hayranları, şarkılara eşlik etti.
Ünlü şarkıcı, konserin son bölümünde, hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'yü andı.
Kıraç, "Dün aramızdan ayrılan Güllü için Allah rahmet eylesin diyorum. Gerçekten ilk çıktığında hatırlıyorum, çok sempatikti. Roman müziğini hakkıyla söylüyordu. Allah rahmet eylesin, sevenlerinin de başı sağ olsun" dedi.
