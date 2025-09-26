Derya Tuna’nın acı günü! Kardeşini gözyaşlarıyla uğurladı

26 Eylül 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 14:36
İbrahim Tatlıses’in eski eşi ve İdo Tatlıses'in annesi ünlü isim Derya Tuna, kardeşi Perihan Tuna Oba’nın vefatıyla yıkıldı. Tuna, kardeşini bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.

İdo Tatlıses'in annesi oyuncu ve şarkıcı Derya Tuna, kardeşi Perihan Tuna Oba'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İbrahim Tatlıses'in eski hayat arkadaşı ve İdo Tatlıses'in annesi olan Derya Tuna, paylaşımında "Canım kardeşim Perihan Tuna Oba'yı kaybettik" ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.

Tuna, paylaşımında cenaze törenine dair bilgileri de şu sözlerle aktardı:

"Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak ve Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir"

Sevenleri ve yakın çevresi Derya Tuna'ya başsağlığı mesajlarıyla destek verdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tuna, kardeşini bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.

